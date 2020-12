Mario Biondi si è dato da fare! Nove figli da tre donne diverse. Ma chi è la sua seconda moglie Giorgia Albarello? La sua storia

Non è un segreto che Mario Biondi abbia una famiglia davvero fuori dal comune! Nove figli, con l’ultima arrivata Mariaetna, nata dalla relazione con la nuova compagna Romina e due ex mogli. Il secondo matrimonio di Biondi è stato con l’ex Miss Italia Giorgia Albarello. Ecco tutto quello che sappiamo su di lei.

Giorgia Albarello, chi è l’ex di Mario Biondi

Giorgia Albarello è nata il 14 maggio, quindi è del segno del toro ed è una modella e ha origini venete ed è conosciuta al pubblico italiano principalmente per la sua partecipazione a Miss Italia nel 2007, piazzandosi al terzo posto nel concorso di bellezza.

Insieme a Mario Biondi, Giorgia è diventata mamma di Mia, la settima figlia per il cantante e ha documentato la gravidanza sui suoi profili social. Oltre alla piccola Mia, i due hanno anche adottato due bambini a distanza. “Auguri al vero grande e unico amore della mia vita. Buon compleanno Giorgia” questo il post di Mario Biondi in occasione del compleanno dell’ex moglie, nel 2014. Quindi che i due si amassero è palese e indubbio.

Anche se non è chiaro il motivo del divorzio tra il cantante e Francesca, quello che è certo è il grande amore per i figli, che Mario ribadisce sempre. “Il più piccolo che ha 18 mesi faceva “Papà papà” quindi credo abbia apprezzato. Gli altri mi hanno scritto “Bellissimo papà ma eri emozionato”, quindi hanno cercato di guardarmi dentro per vedere i miei difetti, come sempre” queste le parole di Biondi dopo la sua performance alla 68° edizione del Festival di Sanremo.