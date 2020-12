Marika è affetta da tetraparesi spastica distonica, sintomi e decorso della malattia

Marika è una giovane di 22 anni, affetta da tetraparesi spastica distonica dalla nascita. La sua storia è stata raccontata in uno speciale de Le Iene.

La storia di Marika, una giovane di 22 anni affetta da una grave malattia, è stata raccontata in uno speciale de “Le Iene“, dal giornalista Matteo Viviani. E’ stata raccontata la storia di vita della ragazza, che è riuscita a realizzare il suo sogno davanti alle telecamere.

Marika è una ragazza di 22 anni la cui vita è stata segnata dal dolore e dalla sofferenza a causa di una rara patologia da quale è affetta dalla nascita: la tetraparesi spastica distonica, tra le forme più gravi delle paralisi cerebrali infantili. Questa è una condizione che “imprigiona” una persona in un corpo che non può controllare, a causa di una paralisi che coinvolge contemporaneamente la muscolatura volontaria di tutti e quattro gli arti. La ragazza non ha mai smesso di lottare, nonostante sia costretta a stare su una sedia a rotelle e non sia autosufficiente. “E’ nata alla 28esima settimana con un distacco di placenta. Pesava un chilo ed è rimasta in terapia intensiva. Mi hanno detto che non si sapeva se ce l’avrebbe fatta, poi ha iniziato a respirare da sola e a crescere“, ha raccontato la madre della giovane.

L’incredibile viaggio di Marika raccontato da Le Iene

Nonostante i gravissimi problemi fisici di Marika, tra i quali la rigidità e l’ipertono muscolare, la sua forza interiore e le sue capacità intellettuali le hanno permesso di seguire il percorso scolastico con ottimi risultati. Per la serata del 23 dicembre 2020, la trasmissione “Le Iene” ha realizzato uno speciale, intitolato “L’incredibile viaggio di Marika“, sulla storia della ragazza e la sua avventura in moto tra le strade della Sardegna.

Il desiderio più grande di Marika era proprio quello di realizzare un viaggio in motocicletta e grazie al suo adventure rider Simone Zingoli e alla fotografa professionista Francesca Gasperi, è riuscita a coronare il suo sogno. Anche la cantante Emma Marrone, la favorita della giovane, ha preso parte allo speciale per dedicarle una dedica.