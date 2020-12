Mamma morta, Monica lascia 3 figlie: da poco era scomparso il marito

Una immane tragedia colpisce una famiglia, con la scomparsa di una mamma morta di colpo. Qualche mese fa era toccato anche al suo coniuge.

Le tragedie avvengono anche a Natale, come la comunità di Moconesi ha potuto constatare. Si tratta di un piccolo centro abitato situato all’interno del territorio di Genova, in Valfontanabuona. Qui c’è una mamma morta a causa di un improvviso malore. Si chiamava Monica ed aveva tre figlie.

Il sopraggiungere di qualcosa di imprevisto è sfociato in una situazione di irreversibilità, tale da stroncarla. La donna era felice, aveva una famiglia ed un lavoro. Nella vicina Chiavari la conoscevano tutti per via del suo lavoro di impiegata nel locale ufficio postale. Parenti ed amici non riescono a credere che la 45enne se ne sia andata così, e giusto a qualche giorno da Natale. La mamma morta era andata al lavoro come di consueto, sabato scorso. Era mattina quando lei si è sentita male perdendo conoscenza e non riprendendosi più. I colleghi hanno allertato subito i soccorritor

Mamma morta, Monica aveva perso il marito di recente

Il personale medico del 118 è arrivato il prima possibile, ma una volta raggiunto l’ufficio delle Poste Italiane di Chiavari dove è avvenuto questo dramma, i paramedici non sono riusciti a rianimare Monica. Nemmeno svariati e lunghi minuti durante i quali gli specialisti sanitari le hanno praticato le manovre urgenti mediche di primo soccorso hanno potuto fare si che le condizioni della vittima migliorassero.

Monica si è spenta così. Ed ora le sue tre giovani figlie devono dire addio anche alla mamma, dopo che qualche mese fa era venuto a mancare all’improvviso anche il loro papà, marito della stessa Monica.