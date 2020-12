L’incredibile viaggio di Marika, il commovente speciale de Le Iene

Le Iene ritornano con un episodio molto speciale. Racconteranno la storia di Marika e il suo viaggio meraviglioso.

L’assoluta protagonista di questa puntata è Marika. E’ una ragazza di 23 anni che deve sfortunatamente convivere con una condizione fisica molto difficile e problematica.

Nonostante la sua malattia, la ragazza non si è mai arresa e ha sempre voluto mostrare la sua gratitudine agli altri. La puntata che la riguarda è ricca di amore e coraggio, due parole che rappresentano al meglio la giovane Marika. Questa sera alle ore 21 potremo vivere con le i quei momenti gioiosi.

Il sogno di Marika diventa realtà grazie a Le Iene

Marika è nata prematura alla 28esima settimana con la diagnosi di una tetraparesi spastica distonica. Questa malattia non permette di avere controllo sul proprio corpo, nonostante la mente funzioni perfettamente. La vita della 23enne non è stata affatto facile dato che già in giovanissima età ha dovuto fare i conti con la sua condizione.

In particolare, ha dovuto prendere atto di dover essere sempre aiutata. La giovane vorrebbe ovviamente aiutare a sua volta le persone che le sono vicine ed è proprio qui che entrano in gioco Le Iene. Matteo Viviani, l’inviato, prende contatti con un’officina ortopedica del capoluogo piemontese. Grazie al loro aiuto, costruiranno un sedile speciale calibrato sul copro di Marika così che possa viaggiare in moto in sicurezza.

Molti si chiederanno perché proprio un sedile da moto. La risposta è semplice: fare un viaggio su questo mezzo è il grande sogno di Marika. La puntata speciale del programma Mediaset ripercorrerà i momenti di quel viaggio meraviglioso. Matteo Viviani, Simone Zignoli e Francesca Gasperi hanno accompagnato la ragazza in Sardegna. Lì visiterà luoghi meravigliosi e creerà ricordi indimenticabili.

Nello speciale ci sarà anche un’altra sorpresa: Emma. La cantante preferita di Marika e da lei riceverà una dedica molto toccante. “Sei un esempio per tutti, sei una ragazza fortissima, meravigliosa, piena di vita. Adesso che sei diventata anche una viaggiatrice esperta ho pensato di regalarti una valigia, con la copertina di ‘Io sono bella’ che è una delle tue canzoni preferite”.

“E’ una lezione di vita per chi ogni giorno rincorre il tempo alla disperata ricerca di quello che forse non gli serve, per chi si alza dal letto sempre arrabbiato per qualche futile motivo, o per chi semplicemente, non h mai ragionato su quanto, a volte, diamo per scontato cose che scontate non sono“. E’ con queste parole che Viviani descrive questo episodio imperdibile.