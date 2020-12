Grave lutto nel mondo della moda: morta la modella Stella Tennant

By

La top model aristocratica più famosa della Gran Bretagna, Stella Tennant, è morta a soli 50 anni, pochi mesi dopo la separazione dal marito David Lasnet.

Una “donna meravigliosa e un’ispirazione per tutti noi”: così la top model aristocratica più famosa della Gran Bretagna, Stella Tennant, è stata descritta dalla sua famiglia nella nota che ha annunciato la sua “morte improvvisa” a soli 50 anni, pochi mesi dopo la separazione dal marito David Lasnet. Madre di quattro figli e con 21 anni di matrimonio alle spalle, la modella era nota per il suo aspetto androgino e aveva calcato le passerelle più importanti negli anni ’90, suo periodo d’oro.

L’ultimo saluto a Stella Tennant

Nata il 17 dicembre 1970 a Chatsworth, Stella Tennant fu scoperta da Plum Sykes, giornalista di Vogue UK, all’età di 23 anni, mentre studiava scultura alla Winchester School of Art, il quale la presentò al fotografo Steven Meisel. Il suo volto si impose all’attenzione dell’ambiente quando decide di stravolgere la proprio immagine di brava ragazza con un piercing al naso. Fu allora che la Tennant cominciò ad apparire su importanti riviste di moda, come le edizioni francesi, britanniche e italiane di Vogue, su Harper’s Bazaar e su Numéro. La sua prima copertina risale al settembre 1993, quando posò per l’edizione canadese della rivista Flare.

Il suo debutto sulle passerelle avvenne nel 1994, e nel 1996 fece scalpore per la sua magrezza sfilando con un microbikini di Chanel. Nel corso della sua carriera Stella Tennant ha sfilato per importanti stilisti come Alberta Ferretti, Alexander McQueen, Anna Molinari, Anna Sui, Calvin Klein, Cerruti 1881, Chanel, Christian Dior, Dolce & Gabbana, Donna Karan, Fendi, Gianfranco Ferré, Gianni Versace, Givenchy, Gucci, Helmut Lang, Hermès, Iceberg, Jil Sander, John Galliano, Karl Lagerfeld, Krizia, Lawrence Steele, Marc Jacobs, Martine Sitbon, Max Mara, Michael Kors, Missoni, Miu Miu, Moschino, Philip Treacy, Prada, Richard Tyler, Rifat Ozbek, Salvatore Ferragamo, Sonia Rykiel, Todd Oldham, Valentino S.p.A., Versus e Yohji Yamamoto.

Stella Tennant è inoltre stata la testimonial delle campagne pubblicitarie di vari marchi quali il profumo Burberry Touch, Chanel, Christian Dior, Gap Denim, Givenchy, Armani S.p.A., Harrods, Marni e Versace Couture. L’emittente statunitense Channel 5 l’ha collocata al 27° posto della classifica delle “World’s greatest supermodel” (“le migliori supermodelle del mondo”).

Stella Tennant era nipote di Deborah Mitford, Duchessa vedova di Devonshire, l’ultima delle sorelle Mitford. Era sposata dal 1999 con il fotografo francese David Lasnet, al quale ha dato quattro figli: Marcel, (1998), Cecily, (2001), Jasmine, (2003) e Iris (2005).