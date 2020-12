Gianna Del Gaudio: il marito Antonio Tizzani è stato assolto

Il delitto di Gianna Del Gaudio, la professoressa uccisa quasi tre anni fa a Seriate: il marito Antonio Tizzani è stato assolto.

Colpo di scena nel processo per l’omicidio di Gianna Del Gaudio, l’insegnante di Seriate, nel bergamasco, uccisa con un taglio alla gola nella notte fra il 26 e il 27 agosto 2016. Il marito della donna, Antonio Tizzani, è stato assolto oggi dalle tremende accuse a suo carico. Secondo i giudici, non ci sarebbero prove della sua colpevolezza.

Per i giudici di Bergamo, in sostanza, Antonio Tizzani non “ha commesso il fatto”. L’uomo è stato assolto anche dall’altra accusa avanzata dai pm, quella relativa ai presunti maltrattamenti in famiglia da parte dell’uomo. Insomma, stando ai giudici non sarebbe stato l’uomo a uccidere la moglie, ma non solo.

Le accuse ad Antonio Tizzani e l’assoluzione per l’omicidio della moglie

Antonio Tizzani era l’unico imputato in questo processo in base alla decisione del gup del Tribunale di Bergamo, Lucia Graziosi. Il rinvio a giudizio è arrivato oltre un anno fa, ma nei mesi scorsi nuovi elementi sono emersi. Tra questi la testimonianza di un vicino di casa, il quale ha sentito un violento litigio la sera dell’omicidio, versione confermata da due ragazze che in quel momento si trovavano in un parcheggio vicino la casa della coppia.

Secondo l’accusa, inoltre, alcune frasi pronunciate dall’uomo e quindi captate grazie alle intercettazioni ambientali, sarebbero state una sorta di confessione. In particolare, Antonio Tizzani è in auto e parla da solo, quindi pronuncia delle frasi e si rivolge alla moglie, secondo l’accusa: “Scusami per quello che ti ho fatto”. Siamo nel novembre 2016, tre mesi dopo la morte della donna. Qualche tempo dopo, altre due intercettazioni. Ma è totalmente diversa la versione della difesa, che oggi in aula l’ha spuntata.