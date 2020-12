Choc in provincia di Ancona per il decesso di Giacomo Giacchetta: la tragedia del barista morto a Sirolo, cosa è successo.

Una tragedia ha sconvolto la provincia di Ancona, dove la vittima era molto conosciuta: in un condominio di corso Italia, a Sirolo, sulla riviera del Conero, è stato trovato senza vita il 34enne anconetano Giacomo Giacchetta. La tragedia sarebbe avvenuta in un condominio dove vivevano alcuni amici della giovane vittima e i dettagli sono poco chiari.

Secondo quelle che sono le prime notizie, il ragazzo – che faceva il barista e aveva lavorato in molti locali della zona del Conero – è scivolato sui gradini delle scale del condominio. A causa delle conseguenze della tremenda caduta, è morto sul colpo. A chiamare i soccorsi, sono stati alcuni amici che si trovavano con lui.

Il dramma di Giacomo Giacchetta: cosa è accaduto al giovane

Sembra che la vittima e tre suoi amici, dopo essere stati insieme in casa di altri ragazzi, si stessero allontanando, quando si è verificata la tragedia. Sul posto sono rapidamente giunte le ambulanze e i mezzi di soccorso del Suem 118, ma per Giacomo Giacchetta non c’era più nulla da fare. Sul posto sono intervenuti anche i militari dell’Arma dei carabinieri. Aperto un fascicolo d’inchiesta, sebbene ci siano pochi dubbi sulla dinamica dell’accaduto.

Tanti i messaggi di cordoglio per la morte di ‘Giacca’, come tutti chiamavano il ragazzo scomparso: “Te ne sei andato con un numero alla Giacca…” – scrive un suo amico – Ti voglio bene amico paroliere che mi chiamavi maestro ma il vero insegnante di sogni e fantasia eri proprio tu! Sento un vuoto enorme grosso come i tuoi sorrisi che illuminavano a giorno. Sei la stella cometa”. Molti altri messaggi simili stanno arrivando in queste ore sui social network.