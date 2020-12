GFVip, Dayane fa ingelosire Rosalinda: ecco cosa ha fatto con Maria

By

Ancora scintille al Grande Fratello Vip tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò: stavolta c’è di mezzo una tale Maria, che avrebbe provocato una grave crisi di gelosia.

Dayane Mello e Rosalinda Cannavò sono una delle coppie più unite e affiatate all’interno della Casa del Grande Fratello Vip. La loro sembra essere molto più di un’amicizia, almeno a giudicare dai sentimenti e dagli atteggiamenti manifestati dalla Cannavò, in arte Adua Del Vesco. Ma il romantico quadretto rischia di incrinarsi per colpa di un terzo incomodo…

Le relazioni pericolose di Dayane Mello

Secondo quanto riporta Oggi, Dayane Mello al di fuori del reality avrebbe un rapporto altrettanto speciale, se non di più, con un’altra lei. Di chi si tratta? Per il momento non si hanno molte informazioni al riguardo, a parte il fatto che la donna si chiamerebbe Maria e sarebbe una modella statuaria. Vero, nel rapporto tra Rosalinda e Dayane sembra esserci stato anche del tenero. Ma tant’è. D’altro canto, la Cannavò ha a sua volta un fidanzato, tale Giuliano…

A onor del vero, come scrivono i colleghi de Lanostratv.it Rosalinda Cannavò da quando è entrata nel reality “sembra essersi riscoperta sotto una nuova veste, non solo sentimentale ma anche personale, pertanto sembra avere molti dubbi sulle conseguenze che il suo Grande Fratello Vip potranno avere sul suo rapporto di coppia con Giuliano, che ama ma con cui non sa se potrà riprendere a vivere la stessa vita precedente”. E ora che anche il rapporto con Dayane sembra traballare, la sua gelosia – dicono i ben informati – è salita alle stelle…