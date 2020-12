Giornata di grandi emozioni per Pierpaolo Pretelli, che riceve un messaggio dall’alto davvero inaspettato e pare anche molto gradito. Chi è il mittente?

Le emozioni volano altissimo nella Casa del Grande Fratello VIP, o meglio, sopra alle teste dei vipponi. Oggi, infatti, alcuni concorrenti della casa più spiata d’italia hanno ricevuto dei messaggi aerei anonimi che hanno sorvolato gli studi di Cinecittà e hanno regalato un momento di forte emozione. Soprattutto a Pierpaolo Pretelli, chiacchieratissimo pretendente di Elisabetta Gregoraci, che molti accusano di averlo illuso per poi tirarsi indietro. Il contenuto del messaggio gli ha fatto tremare le gambe.

Il messaggio a Pierpaolo Pretelli: “Me l’ha mandato lei”

Pierpaolo ha ricevuto ben due messaggi speciali, che hanno sorvolato la Casa. Il primo, era probabilmente un incoraggiamento da parte dei suoi fan, che gli scrivono: “Pierpaolo uomini veri come te. Non sei solo, noi con te“. Un gradito segnale del fatto che sono molti i telespettatori che apprezzano l’ex velino di Striscia la Notizia e lo considerano una persona reale.

Ma il gossip è molto più interessato al secondo messaggio ricevuto da Pierpaolo. Un criptico: “Pierpa vola solo”. Il destinatario del messaggio ci ha messo un attimo a capire il probabile mittente: nientemeno che Elisabetta Gregoraci, la sua cotta impossibile, che sembra proprio volergli dare un consiglio riguardo ai rapporto con Giulia Salemi.

Il senso di quel “vola solo”, infatti, è stato intepretato come un invito a tenere le distanze dalla modella, con cui Pierpaolo stava iniziando ad instaurare un rapporto più intimo. Ma l’ex velino non ha affatto dimenticato Elisabetta, tanto che appreso il contenuto del messaggio e il mittente, ha dichiarato: “Lei mi chiama Pierpa, me l’ha mandato lei. Mi tremano le gambe”. Non è riuscito a contenere l’emozione, Pierpaolo, e chissà che non seguirà davvero il consiglio della sua “amica speciale” e prenderà le distanze da Giulia, che continua ad essere molto in ansia per il giudizio del pubblico nei suoi confronti.