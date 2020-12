La showgirl calabrese Elisabetta Gregoraci si è sottoposta ad un intervento di chirurgia estetica che l’ha cambiata completamente.

La showgirl calabrese Elisabetta Gregoraci ha recentemente abbandonato il reality di Canale 5, “Grande Fratello Vip“, per trascorrere le vacanze di Natale con la sua famiglia e il figlio di dieci anni Nathan Falco, avuto dall’ex marito Flavio Briatore.

Elisabetta Gregoraci è uno dei volti più amati della televisione italiana. A 40 anni ha un fisico da far invidia alle star più giovani ed è sempre andata fiera di essere naturale al 100%, infatti in più occasioni ha smentito le malelingue che parlavano di ritocchi estetici. Ha iniziato a muovere i passi nel mondo dello spettacolo a 17 anni e, dopo essere eletta Miss Calabria, ha preso parte al prestigioso concorso di bellezza “Miss Italia“, sebbene non sia arrivata sul podio. La sua carriera è ricca di successi, tra film, serie televisive e la conduzione di programmi amati dal pubblico come “Made in Sud” e “Battiti Live“. La sua partecipazione al “Grande Fratello Vip” ha emozionato i telespettatori, che si sono appassionati all’autenticità della showgirl calabrese e alla sua spiccata ironia.

Elisabetta Gregoraci, gli interventi chirurgici

Mino Magli, dopo aver insinuato di aver avuto una relazione amorosa con Elisabetta Gregoraci, prontamente smentita dalla diretta interessata quando è uscita dalla Casa del “Grande Fratello Vip“, ha alluso a ben altro. “Si è fatta regalare un intervento dal chirurgo estetico. Un doppio regalo, che certe cose si fanno solo a paia“, ha detto Magli.

L’intervento chirurgico per il nuovo decolleté di Elisabetta Gregoraci sarebbe stato pagato da Magli durante la loro presunta relazione, avvenuta tra il 2000 e il 2007. In molti, però, sostengono che quello non sia stato l’unico intervento della showgirl ed hanno mostrato dei prima e dopo della vip, dove si nota un profilo molto diverso che fa sospettare un ritocchino dal chirurgo estetico.