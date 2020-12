Elena Morali, derubata al centro di Roma: com’è andata

Elena Morali ha dichiarato di essere stata derubata in pieno centro a Roma. Il fattaccio è avvenuto nella giornata di ieri.

Elena Morali ha scelto di raccontare un triste episodio del quale è stata protagonista nella giornata di ieri, martedì 22 dicembre. La showgirl ha raccontato quanto le è successo attraverso le Stories di Instagram.

Elena Morali era in pieno centro a Roma nel primo pomeriggio della giornata di ieri ed ha parcheggiato l’auto, dotata di vetri oscurati, presso Palazzo Fendi. E’ scesa dalla vettura per acquistare gli ultimi regali di Natale e ha lasciato il suo zaino e la valigia, contenente le chiavi di casa, il passaporto ed altri effetti personali, nel baule. Al suo ritorno ha ricevuto una brutta sorpresa: il vetro della macchina era rotto ed erano spariti i suoi oggetti. La showgirl ha scritto un lungo sfogo su Instagram, chiedendosi come mai nessuno si sia accorto di nulla, vista la zona centrale in cui è avvenuto il furto. “Mi sento a pezzi“, ha detto spiegando che ha perso il volo per fare rientro a casa e che dovrà cambiare la serratura della sua abitazione.

Elena Morali vittima di un furto al centro di Roma

Elena Morali non è potuta tornare nel nord Italia, dove vive abitualmente, poiché le sono stati rubati i documenti ed ha dovuto rivedere i suoi piani. Su Instagram ha usato epiteti coloriti per descrivere l’anno che sta finendo, per lei un “periodo da dimenticare“. Ha detto di non voler fare i conti per scoprire il valore totale delle cose che le sono state rubate, ma sembra essere significativo.

Per la showgirl queste sono giornate molto sfortunate, soltanto poche notti fa, tra il 21 e il 22 dicembre, l’hotel della Capitale nel quale alloggiava è stato preso d’assalto. Una banda di ladri ha tentato di svaligiare un bancomat ed è stato necessario l’intervento di diverse volanti della Polizia per sventare la rapina.