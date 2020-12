Coronavirus, il vaccino dell’Università di Oxford sarà pronto dopo Natale

By

Il vaccino contro il Covid dell’Università di Oxford potrebbe essere già pronto dopo Natale, lo dice un medico scienziato.

L’Università di Oxford ha sviluppato un vaccino contro il Coronavirus che potrebbe già essere pronto entro i giorni dopo Natale. Come ha dichiarato il professor John Bell, che ha detto che l’approvazione del vaccino potrebbe avvenire molto presto. Le notizie sono attese a breve ed è possibile che arrivino presto.

“Aspetto news a brevissimo. Non credo che riusciremo a farcela per Natale, ma mi aspetto risultati subito dopo. Non mi preoccupo perché i dati rilevati sono più buoni che mai” queste le rassicuranti parole del dottor John Bell che sembra proprio essere convinto che il nuovo vaccino contro il Covid, sviluppato dall’Università di Oxford, sarà pronto presto.

Il Governo ha già ordinato 100 milioni di dosi del vaccino Oxford e di questi circa 40 milioni saranno pronti entro la fine di Marzo. L’idea è quella di fornire una dose per cittadino, per garantire un maggiore quantità di vaccino. Questo anche se dovrebbero essere due le somministrazioni per avere un’immunità da Covid.

Gli esperti hanno stilato una lista per stabilire quali sono le priorità nella somministrazione e quindi quali sono le categorie a rischio che vanno tutelate per prima. Ma il Primo Ministro Tony Blair ha dichiarato: “Bisogna focalizzarsi anche sulle persone che possono diffondere il virus, non solo i più vulnerabili.”

Per adesso la linea del governo è quella di assicurarsi che tutti abbiano almeno la prima dose, e tutelare più persone possibile. In seguito si valuterà se mettere in campo anche le seconde dosi del vaccino anti-Covid.