Coronavirus Gran Bretagna: isolata una seconda variante pericolosa

Altre notizie allarmanti sulla diffusione del Coronavirus in Gran Bretagna: isolata una seconda variante pericolosa.

Due casi di una seconda variante di Covid-19 sono stati scoperti nel sud-ovest dell’Inghilterra, si pensa che abbia avuto origine in Sud Africa. Dopo che la prima variante si sarebbe diffusa al di fuori della Gran Bretagna, emergono altri casi che risultano essere sospetti. Questa sarebbe “altamente preoccupante” e “ancora più trasmissibile” della prima variante.

A rivelarlo è il Segretario di Stato per la salute e l’assistenza sociale del Regno Unito, Matt Hancock. Chiunque sia stato in Sud Africa, dove è emersa la variante, nelle ultime due settimane deve isolarsi immediatamente. Questo l’allarme che viene lanciato adesso dal Regno Unito.

I rischi della seconda variante Coronavirus in Gran Bretagna

La variante del Sud Africa potrebbe essere ancora più trasmissibile della variante del Regno Unito, che si pensa abbia avuto origine nel sud-est dell’Inghilterra ma che ora è in tutto il paese. Hancock ha affermato: “Entrambi sono contatti di casi che hanno viaggiato dal Sud Africa nelle ultime settimane”. Ha aggiunto: “Siamo incredibilmente grati al governo sudafricano per il rigore della loro scienza e l’apertura e la trasparenza con cui hanno giustamente agito come abbiamo fatto noi quando abbiamo scoperto una nuova variante qui”.

Quindi appunto l’allerta che riguarda la trasmissibilità della nuova variante di Coronavirus: il Segretario della sanità ha detto che entrambi i casi e gli stretti contatti dei casi sono stati messi in quarantena. Ci sono inoltre restrizioni immediate ai viaggi dal Sud Africa. Il governo sta dicendo a coloro che sono stati in contatto con chiunque sia stato in Sud Africa nelle ultime due settimane che dovrebbero essere messi in quarantena.