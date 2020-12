Coronavirus 23 dicembre: in Italia superati i 70mila morti

I dati dell’emergenza Coronavirus del 23 dicembre: in Italia ulteriori 553 decessi in 24 ore, superati i 70mila morti.

Superati i 70mila morti da Coronavirus in Italia: i decessi nelle ultime 24 ore sono stati 553 e portano il totale a 70.395. Quello che è visto come un dato non rassicurante va visto anche nell’ottica complessiva degli altri dati odierni. Il primo è che gli attualmente positivi sono scesi sotto la soglia dei 600mila e sono esattamente 598.816 in totale.

Nuovamente sono quota 20mila il numero di guariti e dimessi in 24 ore, mentre dovrebbe superare quota 2 milioni entro domani il numero di casi totali accertati attraverso tampone. Oggi i nuovi casi sono stati 14.522 e sono 1.991.278 i casi constatati attraverso tampone dall’inizio della pandemia.

Dati Coronavirus Italia 23 dicembre: la situazione

I tamponi totali effettuati nelle ultime 24 ore sono 175.364 e questo fa sì che l’incidenza tra numero di positivi e tamponi totali scenda all’8,2%. Calano i ricoveri, che sono 465 in meno nelle ultime 24 ore e di questi sono 63 in meno i ricoveri in terapia intensiva. Questo vuole dire che guardando alla pressione negli ospedali i ricoverati totali sono attualmente 27.170 e di questi 2.624 ovvero il 9% dei ricoverati e lo 0,43% dei positivi totali sono ricoverati in terapia intensiva.

Per quanto riguarda i dati visti nell’ottica di una settimana, al momento negli ultimi sette giorni abbiamo 14733 casi in media al giorno, con un calo del 13% rispetto alla settimana precedente. La media dei decessi nell’ultima settimana è di 551 al giorno, ovvero 134 in meno in media rispetto ai sette giorni precedenti, con un calo consistente del 20%. Più bassa la variazione delle terapie intensive, cala drasticamente il numero medio di tamponi giornalieri.