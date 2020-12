Chico Forti torna in Italia: l’annuncio di Luigi Di Maio

Dagli Usa arriva una bella notizia, Chico Forti torna in Italia: l’annuncio del ministro degli Esteri, Luigi Di Maio.

Chico Forti, l’ex velista e produttore televisivo italiano che da oltre venti anni è in carcere in Florida con l’accusa di omicidio, tornerà presto in Italia. Lo ha annunciato poco fa il ministro Luigi Di Maio, attraverso il suo profilo Facebook. “Ho una bellissima notizia da darvi: Chico Forti tornerà in Italia”, scrive l’ex capo politico del Movimento 5 Stelle.

Il ministro nel suo comunicato su Facebook ha spiegato l’accaduto: “L’ho appena comunicato alla famiglia e ho informato il presidente della Repubblica e il presidente del Consiglio. Il Governatore della Florida ha infatti accolto l’istanza di Chico di avvalersi dei benefici previsti dalla Convenzione di Strasburgo e di essere trasferito in Italia”.

L’annuncio di Luigi Di Maio su Chico Forti

Di Maio parla di “un risultato estremamente importante, che premia un lungo e paziente lavoro politico e diplomatico”. Quindi ricorda ancora: “Non ci siamo mai dimenticati di Chico Forti, che potrà finalmente fare ritorno nel suo Paese vicino ai suoi cari”. Arrivano quindi i ringraziamenti alle autorità statunitensi per il traguardo raggiunto, compreso il Segretario di Stato uscente Mike Pompeo, “con il quale ho seguito personalmente la vicenda e con il quale ho parlato ancora nel fine settimana, per l’amicizia e la collaborazione che ha offerto per giungere a questo esito così importante”.

“Il Governo seguirà ora i prossimi passi per accelerare il più possibile l’arrivo di Chico” – sottolinea ancora il ministro Luigi Di Maio, che è soddisfatto per quanto è riuscito a ottenere, forse il suo risultato più importante da quanto è agli Esteri – “Erano vent’anni che aspettava questo momento e siamo felici per lui, per i suoi cari, per la sua famiglia, per tutta la città di Trento. È un momento commovente anche per noi”.