Chi è Lorenzo Branchetti: età, foto e curiosità dell’attore teatrale

Lorenzo Branchetti è un attore teatrale che ha raggiunto la notorietà grazie a un conosciutissimo programma tv per bambini. Scopriamo di più.

Branchetti è un attore teatrale e cinematografico. Ai più giovani il suo volto sembrerà familiare dato che in passato ha interpretato i panni di Milo Cotogno alla Melevisione.

La sua passione per la recitazione l’ha portato a ricoprire altri ruoli importanti. Scopriamo meglio chi è.

Lorenzo Branchetti: ecco cos’ha fatto dopo la Melevisione

Classe 1981, l’attore nasce a Prato. Lì studia recitazione e danza al Teatro Politeama. Durante la sua infanzia si interessa molto al mondo delle arti. Frequenta la scuola musicale G. Verdi di Prato dove studia canto, pianoforte, flauto traverso e sassofono. Dopo il diploma viene anche selezionato nella scuola di Musical Arteinscena.

Leggi anche -> Giovanni Muciaccia, chi è il conduttore televisivo: carriera e curiosità

Nel 2001 arriva poi il trasferimento a Roma e sarà proprio lì che arriverà la sua prima esperienza importante nel mondo del cinema. Infatti, interpreta la parte di un soldato nel film Senso 45 di Tinto Brass.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Con il trasferimento a Torino, entra a far parte della grande famiglia della Melevisione. Il riconoscimento per il suo grande impegno nel ruolo gli farà vincere il premio di miglior personaggio durante la tredicesima edizione del Festival del cinema, televisione e teatro di Villa Basilica. Dopo aver lasciato il programma, ha continuato a lavorare per il piccolo schermo e dal 2010 ha collaborato nel programma La Prova del Cuoco. Nel 2016 ha anche vestito i panni di conduttore a causa dell’assenza di Antonella Clerici.

Leggi anche -> Arianna Porcelli Safonov, chi è la comica e scrittrice: carriera e curiosità

L’uomo non ha mai abbandonato il teatro e nel 2015 ha recitato negli spettacoli 9 mesi e un giorno e Un amore di diavolo. Per chi non lo sapesse, Branchetti è stato anche testimonial di diverse campagne pubblicitarie. Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, l’uomo è sempre stato molto riservato e sui social ci sono solo foto che lo ritraggono in compagnia di amiche.