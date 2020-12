Carlo Conti rivelazione drammatica sulla malattia, polmoni a rischio per il Covid

Per Carlo Conti è stato un 2020 lungo e anche un po’ complicato a causa della positività riscontrata al Covid-19: quanta paura!

Un periodo davvero difficile per Carlo Conti, uno dei conduttori più amati dagli italiani. Dopo la positività riscontrata al Covid-19, tutto è andato per il verso giusto dopo il ricovero all’Ospedale Careggi di Firenze. Ai microfoni del magazine Oggi lo stesso presentatore ha voluto rivelare la preoccupazione: “Il virus stava per attaccare i polmoni“. Poi ha tenuto a precisare: “I medici lo hanno fermato in tempo”. L’altra cosa positiva è stata che non ha contagiato nessuno della sua famiglia, né la moglie né il figlio: “Non mi sono mai sentito in pericolo”. Le cose si sono risolte velocemente potendo così tornare anche a lavoro, inizialmente con collegamenti da casa. Prossimamente sarà protagonista ancora una volta su RaiUno con Affari Tuoi – Viva gli sposi.

Carlo Conti, Natale in famiglia per il conduttore

Successivamente durante l’intervista al magazine Oggi Conti ha svelato che festeggerà il Natale con la sua famiglia. Saranno in cinque insieme ai suoi suoceri: “I miei purtroppo non ci sono più”. Di solito, lo stesso conduttore Rai ha rivelato che a Natale di solito si trova sempre in compagnia di una zia di Livorno, ma quest’anno non è stato possibile proprio per la pandemia. Infine, sarà protagonista con la rivale di sempre, Maria De Filippi, ma il loro rapporto è davvero molto buono e tra loro due non c’è alcun tipo di rivalità.