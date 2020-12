Carlo Conti deve fare ancora i conti con gli effetti del Covid-19 anche dopo quaranta giorni: i vari problemi da affrontare

Ancora diverse problematiche da affrontare per il celebre conduttore Rai, Carlo Conti, che non ha ancora smaltito le scorie del virus. Dopo quaranta giorni dalla guarigione al Covid-19 lo stesso presentatore toscano sarà protagonista in Tv con una nuova versione di Affari Tuoi, in onda dalle 20.30 alle 22.30. Nei mesi scorsi è stato anche ricoverato all’Ospedale di Firenze per diversi giorni per farsi curare rapidamente dopo la positività riscontrata, ma il peggio è subito passato come lui ha stesso rivelato nelle varie interviste che ha rilasciato. Ora si sente molto meglio, ma bisogna sempre molto attenzione alla salute.

Carlo Conti, di nuovo in Tv: attenzione alla salute

Durante l’intervista settimanale Di Più Tv lo stesso Conti ha dichiarato: “Ho ancora un po’ di dolori e di stanchezza. Non mi sento ancora al cento per cento”. E così le puntate molto lunghe potrebbero provocargli diversi malumori, ma a poco a poco riprenderà la forma dei tempi migliori. Inoltre, sfiderà ancora una volta Maria De Filippi, sempre in onda con C’è Posta per te: “Penso sia importante fare trasmissioni piacevoli senza essere ossessionati dai risultati. Ci lega un rapporto di profonda amicizia che va ben oltre i dati d’ascolto”.