Briatore, la verità sul contratto con la Gregoraci e su un ritorno di fiamma

Nelle ultime settimane si è fatto un gran parlare sul ‘contratto’ Briatore-Gregoraci e sulle possibilità che i due si rimettano insieme.

Ancora una volta Flavio Briatore in persona parla della ex moglie Elisabetta Gregoraci, del loro rapporto e di altre questioni recenti che hanno visto entrambi al centro delle cronache. In una intervista concessa a Libero Quotidiano, il 70enne imprenditore di Verzuolo, in provincia di Cuneo, scherza sulla partecipazione della Gregoraci al Grande Fratello Vip 2020.

Leggi anche –> Flavio furioso per i pesanti insulti al figlio: la reazione dell’imprenditore

“Si è parlato più di me che di alcuni concorrenti. Manderò una fattura per farmi pagare”. Poi ecco subito una smentita importante: si era parlato di un contratto di ferro fortemente vincolante su quello che Elisabetta Gregoraci avrebbe e non avrebbe potuto fare successivamente al loro divorzio avvenuto nel dicembre del 2017. “Non c’è nessun contratto. Continuiamo a volerci bene ed entrambi anteponiamo nostro figlio Nathan Falco a tutto il resto. Lei è una grande mamma e francamente sono contento che sia uscita dal Grande Fratello. Così può passare le vacanze col nostro ragazzo”. Pochi giorni fa una vicenda aveva visto come involontario ed inconsapevole protagonista Flavio Briatore. Si tratta di un parcheggio selvaggio attribuito a lui ma il cui vero autore è un altro personaggio noto. Si tratta del gallerista Luigi Proietti.

Leggi anche –> La verità sul parcheggio selvaggio: il grosso colpo di scena VIDEO

Briatore: “Nessuno parla della beneficenza che faccio”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Flavio Briatore (@briatoreflavio)

“Il Corriere della Sera mi ha fatto fare una brutta figura, non verificando fino in fondo questa sua cosiddetta notizia. Poi ha continuato a giocare sull’equivoco”. Ma nessuno si è scusato personalmente con lui. “Sembra quasi una sorta di campagna mediatica contro la mia persona. Sono consapevole di non potere essere simpatico a tutti”. Infine l’imprenditore sottolinea una bella iniziativa che porta la sua firma.

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI

Leggi anche –> Elisabetta Gregoraci nei guai: Flavio vuole ridiscutere i termini del divorzio

Ma che nessuna testata si è premurata di riportare. Si tratta di una raccolta fondi per il Comune di Bitti, in Sardegna, colpito da una pesante alluvione. L’ex manager di Formula 1 ha raccolto fino ad ora 67mila euro. Tutti proventi derivanti da donazioni fatte da lui stesso e dai locali di sua proprietà. Con queste donazioni le famiglie di Bitti potranno passare un Natale meno amaro. “Ma purtroppo nessun giornale ne ha fatto parola”.