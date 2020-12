Arisa, Natale di dolore e solitudine: mamma colpita da due tumori gravissimi

Arisa è in apprensione per la salute della madre, colpita da due tumori in un breve lasso di tempo, che non può andare a trovare.

Per la cantante Arisa gli ultimi mesi sono stati stimolanti dal punto di vista lavorativo. L’artista infatti è diventata da quest’anno l’insegnante di canto per il talent di Maria De Filippi, Amici. Un’esperienza nuova, differente da quella già fatta ad X-Factor, poiché in questo caso non deve solo selezionare dei talenti, ma li deve fare maturare nel corso dei mesi aiutandoli a trovare un percorso che possa portarli al successo.

Il ruolo di mentore dei giovani cantanti di Amici le piace e le sta facendo ottenere ulteriore notorietà sui social. Gli spettatori del talent, infatti, apprezzano i suoi modi gentili ma decisi e la capacità di istaurare un rapporto sincero con i ragazzi. Si può dire, sebbene sia ancora all’inizio, che questa nuova veste le abbia consentito di ottenere un ulteriore successo personale.

Arisa, la sofferenza di questo Natale: “Mia mamma è malata, non andrò a trovarla”

Se dal punto di vista professionale è un periodo felice, lo stesso non può dirsi per quello privato. Arisa, infatti, in questi mesi è stata in forte apprensione per le condizioni di salute della madre malata di tumore. Il rischio che la donna possa contrarre il Covid e che le sue condizioni peggiorino drasticamente, la fa stare in ansia e le ha fatto decidere di passare queste festività lontano dai genitori.

A rivelare questa decisione è stata la stessa cantante in un’intervista concessa al settimanale Chi: “Mia mamma si è ammalata. Ha avuto due tumori uno dietro l’altro, sarà il primo Natale lontano dai miei, non credo che andrò da loro”. Arisa ha successivamente specificato: “Sta un po’ meglio adesso, ma è una persona fragile. Anche se mi costa l’infinito temo che non potrò andare da loro”.

