Anna Falchi, incredibile senza trucco: “Io prima del restauro”

Anna Falchi ha voluto rivolgere i suoi auguri di buone feste ai numerosissimi fan e follower in una veste piuttosto insolita: ecco il suo post su Instagram.

Il Natale è ormai alle porte e Anna Falchi ha approfittato della pre vigilia per rivolgere i suoi auguri di buone feste ai numerosissimi fan e follower in una veste decisamente insolita: “In modo semplice e naturale – scrive nel suo ultimo post su Instagram – vi regalo un augurio di Buon Natale! Prima del restauro eheheheh!! Ma a voi che mi seguite mi concedo così… in modo assoluto!! Buona pre vigilia!! Io sto già in cucina…”. Auguri al naturale, dunque, e con la giusta dose di autoironia…

Anna Falchi come mamma l’ha fatta

Anna Falchi ha abituato il suo pubblico virtuale a una certa familiarità con il suo fisico statuario. Solo poche ore fa aveva gioito per la vittoria della Lazio all’Olimpico contro il Napoli… a modo suo, spogliandosi (ma non troppo) e lasciando ancora una volta tutti a bocca aperta.

Comunque Anna Falchi si mostri, i suoi fan vanno in delirio. “Abbracciata al mio cuscino, sono contenta di qualche punticino… Sempre Forza Lazio! Non mollare mai e noi lottiamo sempre!”, ha scritto l’attrice in occasione della vittoria calcistica. E giù “Mi piace” sotto la sua irresistibile foto su Instagram. Per non dire di quando, giorni fa, aveva ammesso che da quando c’è il Covid, non si lascia sfiorare nemmeno con un dito neppure dal suo fidanzato…