Alessandra Mussolini, addio alla politica dopo Ballando con le Stelle

Per l’ex europarlamentare Alessandra Mussolini, arriva in queste ore l’addio alla politica dopo Ballando con le Stelle.

L’ex europarlamentare Alessandra Mussolini, diventata una presenza abituale nelle case degli italiani grazie alla sua partecipazione all’edizione 2020 di “Ballando con le stelle“, ha preso una decisione drastica. Dopo essersi classificata al terzo posto in coppia con il maestro di ballo Samuel Peron, che in finale ha sostituito Maykel Fonts, ha annunciato l’addio alla politica.

In un’intervista al quotidiano “Il Tempo” ha spiegato che un ciclo “si è chiuso” e che la politica “per me è stata ovviamente importante. È chiaro che quando una persona fa tanti anni di politica poi l’esperienza resta dentro. Però i cicli si aprono e si chiudono. Bisogna essere sempre pronti e aperti per le nuove cose e non rimpiangere mai nulla perché perfettamente inutile”.

I nuovi progetti di Alessandra Mussolini

Adesso grazie a ‘Ballando con le Stelle’ si è aperta un’altra fase della sua vita: “Non avevo mai ballato prima e non è che avessi fatto corsi di danza o cos’altro. È stata una esperienza anche estrema, a suo modo, perché dovevi imparare una coreografia da professionista. Mi ha fatto conoscere tanti aspetti della mia personalità che ancora non conoscevo o magari erano rimasti nascosti. Ma soprattutto mi ha fatto conoscere tanti muscoli che pensavo di non avere”.

La Mussolini ha aggiunto: “Io sono sempre stata molto istintiva, se vogliamo passionale, e quando faccio le cose dò tutta me stessa, non le faccio mai a metà le cose. Le faccio totalmente. Sono stata sempre un po’ secchioncella, a scuola come nella vita. Però non una secchiona noiosa ma pazzerella. E la pazzia mi ha sempre salvato”. Ma non è detto che si darà al ballo: “Quello che farò mi è sconosciuto completamente. Abbiamo vissuto un anno che ci insegna che non bisogna fare progetti né programmi. Viviamo alla giornata e si prende quello che c’è. È stato un anno terribile e drammatico”.