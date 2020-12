Alessandra Celentano, chi è l’ex marito Angelo Trementozzi: perché si sono lasciati

L’intransigente insegnante di ballo della scuola di Amici, Alessandra Celentano, è stata sposata con Angelo Trementozzi. Vediamo chi è.

La storica docente di danza classica della scuola di “Amici” di Maria De Filippi, Alessandra Celenano, è stata sposata con Angelo Trementozzi, più giovane di lei di qualche anno ed originario di Roma.

Alessandra Celentano è convolata a nozze nel 2006 con Angelo Trementozzi, la separazione invece è avvenuta nel 2012, per una scelta del marito dell’ex ballerina. Trementozzi si è laureato in Business and Economics all’Università di Roma nel 1977 e, grazie al suo titolo, ha avuto una carriera di successo nel mondo della finanza collaborando con brand e aziende di spicco. E’ stato docente presso l’Università Europea di Roma, dove ha insegnato materie come Corporate Finance ed Economia e Mercati Finanziari. Dal 2008 lavora nello studio di famiglia, fornendo servizi che vanno dalla contabilità al diritto tributario, civile e commerciale.

Alessandra Celentano, il rapporto con Angelo Trementozzi oggi

Angelo Trementozzi, quando non è occupato con l’attività da commercialista e revisore contabile, è presidente di un’associazione sportiva dilettantistica di karate. Ha un profilo social con un centinaio di followers e su alcune foto spiccano i commenti di Rosita Celentano, cugina di Alessandra.

La coreografa Alessandra Celentano, classe 1966, ha mantenuto degli ottimi rapporti con Angelo Trementozzi anche dopo la fine del matrimonio. In più occasioni ha definito il suo matrimonio “bellissimo” ed ha parlato del commercialista come di una persona splendida che non perderà mai. I due si erano anche visti recentemente a Roma, uscendo a pranzo insieme dopo la fine del lockdown.