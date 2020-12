Zaniolo flirt con Madalina Ghenea: il timore dei tifosi della Roma

Zaniolo sta continuando la sua riabilitazione per tornare in campo, ma nelle ultime ore è circolata la notizia del flirt con Madalina Ghenea

Zaniolo non vede l’ora di scendere in campo. La voglia è davvero tanta dopo la nuova operazione al ginocchio: il suo rientro è previsto per marzo/aprile. Durante questi mesi il talento della Roma e della Nazionale italiana si è dedicata alla sua famiglia e all’amore. Secondo quanto riportato da “Il Corriere dello Sport” e dai vari portali di gossip, il calciatore avrebbe lasciato nuovamente la sua fidanzata di sempre, Sara, per legarsi alla bella modella rumena Madalina Ghenea. Al momento non ci sarebbero conferme ufficiali, ma soltanto scambi di like sotto le foto. Nelle scorse ore i due avrebbero pubblicato la conferma soltanto con un disegno simile sulle stories Instagram. Gli indizi, però, sono pochi.

Madoooooo Zaniolo che molla la fidanzatina storica di 20 anni per mettersi con @Madalina_Ghenea

Zaniolo flirt con Madalina Ghenea, tutto da dimostrare

Il talentuoso giocatore italiano ha voglia di dimostrare tutto il suo talento e i tifosi della Roma non vedono l’ora di tornare ad ammirarlo, ma hanno sempre preoccupazione per le vicende fuori dal campo. Sui social hanno espresso fiducia nelle sue qualità, ma hanno timore che possa distrarsi senza recuperare al meglio. Zaniolo ha dimostrato di avere la testa sulle spalle per il calcio impressionando tutti fin dal suo esordio contro il Real Madrid. Un ragazzo che vive per questo gioco che è diventato in poco tempo il suo lavoro bruciando le tappe grazie alla supervisione di papà Igor, ex calciatore di A e B. La speranza per tutti gli amanti del calcio è che possa riprendersi al più presto senza farsi distrarre dai flirt della sua vita privata. Sarebbe davvero un peccato viste le qualità universali dell’attaccante giallorosso, capace di abbinare corsa, forza ad una classe cristallina. Gol e assist, Dzeko lo aspetta. Le storie d’amore tra calciatori e modelle/influencer non sono finite alla grande incidendo anche sulla carriera sportiva. Il Ct Mancini, infine, non vede l’ora di convocarlo per i prossimi Europei con una rosa di spessore.