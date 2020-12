Variante Covid Sudafrica, nuova versione del virus dopo quella britannica

Non c’è solo il ceppo ‘britannico’ del virus: gli scienziati hanno individuato una variante Covid Sudafrica, cosa sappiamo in proposito.

Oltre alla variante Covid originatasi in Inghilterra e che circola nella zona sud-orientale del Regno Unito, Londra compresa, ne spunta un’altra che giunge da una zona del mondo del tutto differenze. Infatti l’emittente araba Al Jazeera fa sapere che in Sudafrica sarebbe sorta una ulteriore variante Covid.

Ed ora Pretoria e dintorni risultano via via sempre più isolati, con diversi altri Paesi che hanno annunciato la sospensione dei voli. Esattamente come sta avvenendo anche con la Gran Bretagna. Il tutto sta colpendo il Sudafrica proprio in quello che è il momento migliore per quanto riguarda il settore del turismo, con l’arrivo dell’estate che ogni anno è in grado di muovere tantissime persone.

Variante Covid Sudafrica, cosa sappiamo

Ora però la pandemia ha scombussolato tutti i piani. Questa variazione del virus è nota come 501.V2 e si caratterizza per una velocità di trasmissione notevole. La stessa peculiarità che contraddistingue anche la versione britannica. È idea diffusa, da parte della comunità medica e scientifica internazionale, che i vaccini messi a punto da diverse compagnie e pronti per essere distribuiti su vasta scala entro pochi giorni, saranno comunque efficaci.

Queste nuove versioni del virus non dovrebbero rappresentare un problema o comunque una fonte di ulteriori preoccupazioni. Proprio il Sudafrica è pure il Paese più colpito in tutto il continente, con oltre 930mila casi da inizio 2020 ad oggi e poco meno di 25mila morti.