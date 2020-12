Uomini e Donne, Camilla Mangiapelo e Riccardo Gismondi: “ci divideremo”

I due ex concorrenti di Uomini e Donne hanno fatto delle rivelazioni scottanti. Scopriamo perché i fan sono in subbuglio.

Camilla Mangiapelo e Riccardo Gismondi sono stati fin dall’inizio una delle coppie più amate del programma di Maria De Felippi.

I due sono legati dal 2016 e fino ad ora sono sembrati davvero inseparabili. Scopriamo perché i due hanno deciso di dividersi.

Uomini e Donne, Camilla e Riccardo inflessibili sulla loro decisione

Il 2020 è stato di certo un anno difficile per tutti e neanche la Mangiapelo e Gismondi sono usciti illesi. Grazie alla loro intervista esclusiva al settimanale Uomini e Donne Magazine, abbiamo potuto scoprire qualcosa di più su di loro.

Leggi anche -> Uomini e Donne, Gianluca De Matteis lascia in lacrime: “Ho avuto un lutto”

I due sono apparsi molto decisi nella loro decisione che non è stata presa a cuor leggero: a Natale saranno separati. A causa delle restrizioni e di alcune motivazioni personali, Camilla e Riccardo preferiscono passare le feste separati. “Staremo lui ad Anagni con la sua famiglia, io a Roma con la mia, e poi ci ricongiungeremo” ha affermato la Mangiapelo.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

A monte di questa scelta ci sarebbe soprattutto l’amore per le rispettive nonne. Nonostante i due siano legatissimi e quasi inseparabili, non hanno voluto dare un dispiacere alle due donne. Effettivamente, questo periodo ha messo in luce ancora di più l’importanza dei legami familiari quindi la loro scelta è molto comprensibile. Il tempo passato con i propri cari è inestimabile e dedicare loro del tempo non può che fare del bene.

Leggi anche -> Uomini e Donne: Andrea Dal Corso e Teresa Langella nell’occhio del ciclone

“Preferiamo separarci io e Riccardo per rendere felici loro” ha continuato dicendo la Mangiapelo. E’ chiaro che per lei e il fidanzato sia estremamente importante accontentare il desiderio delle rispettive nonne. Anche la coppia spera con tutto il cuore che il prossimo anno sia migliore di questo che sta per finire. Oltre a questo desiderio, i due sanno già che il 2021 sarà colmo di impegni dati che entrambi sono intenzionati a portare a termine molti progetti.