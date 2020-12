Uomini e Donne, Beatrice lascia lo studio: la reazione di Davide

Nella registrazione del 18 dicembre di Uomini e Donne Beatrice ha abbandonato lo studio dopo aver visto un filmato spiacevole riguardante Davide.

La registrazione di “Uomini e Donne” del 18 dicembre segue gli sviluppi nel triangolo amoroso tra Davide e le sue corteggiatrici, Chiara e Beatrice. Il tronista pugliese ha scelto di portare fuori solo Rebbi e la Buonocore ha avuto una reazione.

Vedendo le immagini dell’esterna tra Davide e Chiara, Beatrice ha lasciato lo studio. In seguito ha pubblicato sul suo profilo Instagram una storia con un messaggio triste, che potrebbe far riferimento a quanto è accaduto durante la registrazione. Donadei si è detto confuso riguardo ai percorsi intrapresi da qualche mese con le sue pretendenti e, provando emozioni per entrambe, non è ancora sicuro della scelta che farà. Nella puntata del 18 dicembre si è scoperto che il tronista ha scelto di portare in esterna soltanto Chiara e i due hanno avuto un’uscita emozionante. Vedendo il filmato della coppia e la sintonia tra i due, Beatrice è rimasta molto turbata.

Uomini e Donne, Beatrice a pezzi

Durante la messa in onda delle immagini dell’esterna tra Chiara Rebbi e Davide Donadei, nello studio di “Uomini e Donne” c’è stata una commozione generale, anche per l’opinionista Gianni Sperti. Beatrice, dopo aver visto il ragazzo del quale è innamorata con un’altra ragazza, ha lasciato lo studio.

Davide non si è né alzato per rincorrerla né l’ha inseguita e non è ancora chiaro se la corteggiatrice tornerà in studio o meno. La delusione di Beatrice è stata molta, al punto che tornata a casa ha condiviso un post su Instagram molto triste, che potrebbe alludere a quanto accaduto in studio. “Mi dispiace, piccola ragazza dagli occhi grandi, che sei capitata qui, forse in un altro mondo, in un altro tempo ti sarebbe andata meglio, ma tu nonostante tutto continui a sorridere alla vita“, ha scritto sui social la giovane.