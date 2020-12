Il seno non le smette di crescere, 27enne arriva alla coppa O

La 27enne texana ha visto il suo seno crescere fino alla coppa O in maniera esponenziale, da quando aveva 12 anni.

Si chiama Kayla Romero e viene da Huston, nel Texas, la 27enne che ha visto il suo seno crescere non stop da quando aveva 12 anni. Ormai il problema è diventato insostenibile e la povera Kayla, che oggi ha 27 anni, non riesce più nemmeno a trovare un reggiseno adatto alle sue misure decisamente fuori dal comune. Il disagio della ragazza è tale che non riesce nemmeno più ad uscire di casa.

Il seno che non smette mai di crescere

Kayla Romero ha raccontato che quando aveva 12 anni ha iniziato a notare che il suo seno stava crescendo troppo per la sua età e ha ben presto raggiunto la coppa DD. Delle misure davvero fuori dal comune per una ragazzina di 12 anni. Da quel momento la situazione è sfuggita di mano e oggi Kayla sta disperatamente cercando un reggiseno coppa P, dopo averne acquistato uno taglia O nemmeno un mese fa, a novembre.

Il problema della 27enne di Huston non è solo fisico, ma anche e soprattutto psicologico: i bulli della scuola, infatti, hanno iniziato molto presto a prenderla in giro pesantemente per il suo corpo. “Uno dei miei ricordi più vividi è quello dei bulli della scuola che ridevano di me e mi dicevano di non correre troppo forte o mi sarei fatta un occhio nero” ha raccontato Kayla.

La ragazza è anche molto preoccupata per come sarà il suo seno quando sarà più grande, visto la giovane età. Per questo, Kayla sta cercando in tutti in modi di racimolare i soldi per potersi finalmente permettere una riduzione del seno e poter vivere una vita normale.