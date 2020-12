Sanremo 2021, Ibrahimovic al fianco di Amadeus e Fiorello: l’idea

Curiosità interessanti per Sanremo 2021 con la possibile presenza sul palco di Zlatan Ibrahimovic insieme ad Amadeus e Fiorello

Tutto pronto per la nuova edizione di Sanremo 2021 con la conduzione di Amadeus e Fiorello. Pochi giorni fa sono stati svelato i nomi dei Big che saranno protagonisti sul palco dell’Ariston. Come rivelato dal portale Dagospia nella rubrica “A Lume di Candela”, potrebbe esserci novità per chi affiancherà i due celebri presentatori. Il nome, che sta circolando in queste ore, è quello dell’attaccante svedese del Milan, Zlatan Ibrahimovic, che potrebbe essere protagonista in diverse serate a Sanremo 2021.

Sanremo 2021, non solo Ibrahimovic: anche Gerry Scotti

Insieme a loro due ci potrebbe essere la presenza del conduttore Gerry Scotti: già nella scorsa edizione sarebbe dovuto arrivare all’Ariston, ma la sua partecipazione saltò per motivi di lavoro. In una vecchia intervista lo stesso presentatore aveva svelato il retroscena ai microfoni di Il Fatto Quotidiano. Infine, le due vallette a Sanremo potrebbero essere le due cantanti Anna Tatangelo ed Elodie. Da una parte la rivelazione è arrivata dal settimanale Vero per il giudice a All Together Now 3, mentre l’edizione de Il Messaggero ha annunciato il possibile nome dell’ex cantante di Amici di Maria De Filippi.