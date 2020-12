Pandoro o panettone? Le preferenze degli italiani per il dolce delle feste.

Mentre fervono gli ultimi acquisti prima delle feste di Natale, e prima che chiuda tutto, torna ogni anno in questo periodo la “fatidica” domanda: quale dolce natalizio preferiscono gli italiani? Tra i grandi lievitati, scelgono il pandoro o il panettone? Il classico dolce creato a Milano o quello di Verona?

La scelta è “ardua” perché entrambi sono buonissimi e accanto alle versioni classiche ne esistono un’infinità di varianti golose, dal cioccolato alle ricette esotiche.

Nelle tavole delle famiglie italiane questi dolci vanno spesso in coppia: fette di panettone e pandoro vengono servite ai commensali al termine del pranzo o del cenone di Natale. Oppure durante la classica tombolata o il gioco a carte del mercante in fiera.

Quest’anno i commensali saranno fortemente ridotti nel numero, ma scommettiamo che questi due dolci della tradizione non mancheranno dalle tavole degli italiani. Ora non ci resta che scoprire le preferenze tra pandoro e panettone. Di seguito il sondaggio.

Pandoro o panettone? Cosa scelgono gli italiani

Dopo aver scoperto le origini del panettone e del pandoro, quando sono nati, dove e come, scopriamo quale dei due dolci è il preferito degli italiani. A dircelo è uno studio di Everli, servizio di spesa online che ha analizzato gli acquisti dei due dolci effettuati sul sito e via app durante il 2019.

Anche per lo scorso anno vale la tendenza emersa nel 2018, ovvero il dolce di Natale preferito dagli italiani è il panettone. Gli acquisti del dolce milanese prevalgono su quelli del pandoro di Verona. Si va dai panettoni classici, seguiti da quelli al cioccolato, via via fino alle preparazioni più particolari.

Secondo i dati raccolti da Everli, riferiti alle vendite del 2019, la ricetta classica del panettone rappresenta il 62% del totale degli acquisti. Segue al secondo posto la variante senza canditi, al 15%, e al terzo la ricetta al cioccolato, al 13%. In piccole percentuali sono vendute tutte le altre versioni (nocciole, gianduia, mandorle…).

Per quanto riguarda pandoro, invece, sempre nel 2019, la stragrande maggioranza degli acquisti, l’86%, privilegia la versione classica, seguono con il 6% gli acquisti del pandoro con il cioccolato, mentre solo l’1% ha scelto la versione al limone.

Dicembre è il mese dedicato all’acquisto di panettoni e pandori, non potrebbe essere diversamente. In questo periodo, infatti, si comprano i dolci per sé, per il pranzo o il cenone di Natale, e per regalarli a parenti e amici. Un buon panettone o pandoro di qualità è sempre un regalo gradito sotto le feste. Il loro consumo, tuttavia, si sta affermando anche fuori dal periodo natalizio, soprattutto quello del panettone che sta diventando un dolce sempre più comune, consumato anche in estate!

Nella classifica di Everli delle città italiane con il maggior numero di acquisti di pandoro e panettone, al primo posto si piazza Trieste, la più golosa. Curiosamente, invece, sia Verona che Milano si piazzano all’ultimo posto rispettivamente negli acquisti dei dolci creati nelle loro città, pandoro e panettone.

Riguardo alle classifiche regionali, tuttavia, la Lombardia è in testa per l’acquisto di panettoni, confermando la tradizione e il trend nazionale. Mentre la regione dove si acquistano più pandori è l’Emilia Romagna.

Infine, riguardo alla spesa per le festività natalizie 2020 al tempo della pandemia, gli italiani non cambieranno abitudini di acquisto. Poco più della metà, il 52% degli intervistati, continuerà a riempire il carrello con la spesa delle feste come negli anni scorsi, mentre la restante parte spenderà meno.

Per ulteriori informazioni: blog.everli.com/it/pandoro-vs-panettone-sfida-natale-2019

Ricordiamo, poi, la novità del Natale 2020: il panettone tracciato con la blockchain.