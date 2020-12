Oroscopo del giorno, mercoledì 23 Dicembre: tutti i segni dello Zodiaco

Mancano oramai un giorno alla Vigilia di Natale. Ecco a voi le previsioni dell’oroscopo per la giornata di mercoledì 23 Dicembre 2020.

Siamo giunti al terzo giorno della settimana, e la vigilia di Natale è a poche ore da noi. Che cosa ci riserveranno oggi gli astri? Quali segni saranno baciati dalla fortuna e quali no? È il momento di lanciarsi in scommesse ed azzardi? Scopriamo insieme le previsioni dell’oroscopo per ogni segno zodiacale di mercoledì 23 Dicembre 2020.

Mercoledì 23 Dicembre 2020: previsioni dell’oroscopo per ogni segno

Ariete. La giornata di oggi sarà per voi colma di armonia e buone vibrazioni. Le feste vi regaleranno un po’ di pace e del sereno riposo, proprio tutto ciò di cui avete bisogno. Gli astri saranno dalla vostra parte, perciò lasciatevi andare!

Toro. Durante le prossime ore potreste avere a che fare con qualche turbolenza. Ultimamente l’ansia vi ha rotto le uova nel paniere, e purtroppo continuerà a farlo. Cercate di pensare positivo e soprattutto di portare un po’ di pazienza, si risolverà tutto.

Gemelli. Durante la giornata di oggi sarete carichi come delle molle. Via libera sia in ambito sentimentale che lavorativo, dunque non fatevi fermare da nessuno. Attenzione però agli smarrimenti, potreste perdere un oggetto caro!

Cancro. La giornata di oggi sarà caratterizzata da qualche alto e basso, ma tutto sommato positiva. Gli astri vi daranno la spinta giusta per accantonare la timidezza e per lanciarvi verso nuove avventure. Non abbiate paura!

Leone. Attenzione all’ambito finanziario e lavorativo durante la giornata di oggi. Cercate di rimanere concentrati e di non dare in escandescenza, potreste pentirvene. Buone notizie in amore: lasciatevi andare e non ponetevi alcun freno.

Vergine. La giornata di oggi sarà per voi impegnativa ma gratificante. I preparativi per il Natale sono in corso e voi state dando il 100%. Siete sulla buona strada, perciò tenete duro ed evitate di demoralizzarvi.

Bilancia. Dopo un periodo di solitudine siete finalmente pronti a riaprirvi con le persone più care. I prossimi giorni saranno sereni e soddisfacenti e finalmente potrete stringere tra le mani la tanto attesa pace.

Scorpione. Durante la giornata di oggi potreste sentirvi confusi ed indecisi. Tuttavia non è il momento adatto per prendere decisioni importanti, è necessario attendere ancora un po’. Cercate di riflettere e di non avere fretta.

Sagittario. Durante la giornata di oggi prenderete finalmente un po’ di respiro. Dedicare le prossime ore al relax ed alla vostra persona è senza dubbio l’idea migliore, perciò non esitate a prendere del tempo per voi stessi.

Capricorno. Venere entrerà presto nel vostro segno, e porterà con sé tanto, tantissimo amore. Preparatevi dunque a perdere la testa! Qualche incontro speciale potrebbe farvi battere forte il cuore, e nuove soddisfazioni sono in arrivo.

Aquario. Durante la giornata di oggi rifletterete molto sul vostro futuro e sui vostri prossimi obiettivi. Cercate però di non perdervi per troppo tempo nei vostri pensieri e di rimanere concentrati sulla realtà.

Pesci. La giornata di oggi si rivelerà per voi estremamente positiva. Siete vicini più che mai ad un equilibrio interiore, e nessuno potrà portarvelo via. È il momento di godere dei traguardi raggiunti, perciò stappate lo champagne e festeggiate!

Si ricorda ai lettori che la rubrica dell’oroscopo non ha alcuna valenza scientifica. Il fine unico degli articoli è quello di dilettare i curiosi.