La magia del Natale: supermercato offre contratto allo ‘storico’ mendicante

Un esercizio commerciale assume un immigrato che da anni chiede l’elemosina lì davanti. Cosa c’è dietro a questa bella storia di Natale.

Una bellissima storia di Natale è accaduta a Crotone, e si è chiusa naturalmente con un lieto fine. Il tutto riguarda Kemo Darboe, un uomo originario del Gambia e che da diversi anni risiede, tra mille difficoltà, nella città della Calabria. Kemo ha 40 anni e da parecchio tempo ha scelto un supermercato della località pitagorica per chiedere, con umiltà e garbo, qualche spicciolo ai clienti dell’esercizio commerciale.

Giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, di mese in mese l’immigrato ha ottenuto la fiducia di chi in quel supermercato ci lavora. Ed anche alcuni avventori abituali lo conoscono ormai e lo salutano con simpatia. Ora, a qualche giorno da Natale, si apprende che il titolare gli ha offerto un contratto di lavoro. Seppure a tempo determinato, Kemo può dire di avere finalmente trovato un lavoro. Già in precedenza forniva un pò di aiuto in maniera saltuaria. Ora però la sua posizione lavorativa risulta regolarizzata. Lo stesso esercente fa sapere di non avere preso questa decisione per farsi della pubblicità facile. Il tutto gli è parso soltanto un atto dovuto, un modo concreto per premiare l’onestà di una persona che, seppure in condizioni di vita niente affatto facili, non ha mai dimenticato di mantenere una condotta esemplare.

Natale, l’immigrato riceve un contratto dal supermercato: “Ma è una cosa normale”

È fanpage a parlare di questa bella storia di Natale, specificando come magari il contratto che avrà una data precisa di scadenza potrebbe anche tramutarsi in qualcos’altro. Sarebbe stato proprio l’immigrato a chiedere aiuto. Ed il titolare del supermercato non ci ha pensato su due volte nell’offrirgli un posto di lavoro.

“Per me è un gesto normale, che chiunque avrebbe fatto al posto mio. E che io stesso avrei attuato con chiunque. Non pensavo che se ne sarebbe parlato addirittura su vari organi di stampa”. In merito all’immigrato sappiamo che ha tre figli che avrebbero dovuto raggiungere la Germania. Sua moglie è morta di parto dopo avere dato alla luce il loro ultimogenito. E poi tutti e tre i bimbi sono periti in un incidente a bordo di un bus in Gambia, appena prima di arrivare in Europa.