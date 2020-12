Natale in Casa Cupiello, chi è l’attrice Marina Confalone: età, vita, carriera

By

Marina Confalone è una talentuosissima attrice teatrale italiana. La vedremo nei panni di uno dei personaggi di Natale in casa Cupiello.

Avremo il piacere di vedere all’opera questa attrice su Rai 1 dato che sarà proprio lì che andrà in onda “Natale in casa Cupiello”.

Il film è una trasposizione dell’apprezzatissima opera teatrale di Eduardo De Filippo e verrà trasmesso proprio come omaggio al 120° anniversario della sua nascita. Fatte queste premesse scopriamo chi è questa rinomata attrice.

Natale in Casa Cupiello: tutto su Marina Confalone

Classe 1951, la Confalone è nata e cresciuta a Napoli. Il suo amore per la recitazione inizia fin da subito e sarà proprio Eduardo De Filippo a vedere il suo grande talento. La donna ha alle spalle molti successi, ma il primo è senza dubbio la commedia “Le Voci Dentro“, in cui interpreta il ruolo di Maria, la cameriera della famiglia Cimmaruta.

Possiamo affermare con certezza che la Confalone abbia un talento poliedrico visto che non si accontenta solo del teatro, ma si dedica anche al cinema. A tutto ciò si aggiunge anche la televisione: negli anni ’70 l’abbiamo potuta vedere associata ai nomi delle personalità più importanti, tra cui Mario Monicelli.

E’ stata anche diretta da Federico Fellini in “La Città delle Donne“. Sarà però con il suo ruolo nel film “Così parlò Bellavista” di Luciano De Crescenzo che arrivarono i riconoscimenti maggiori. Vinse il David di Donatello e il Nastro d’Argento come miglior attrice non protagonista.

Marina Confalone è certamente una delle attrici italiane più celebri. Un talento immenso che l’ha portata a spiccare anche nel piccolo schermo. Nel 1978 ha recitato al fianco di Tino Buazzelli e Teo Teocoli in “Il balordo“. L’attrice è molto riservato e sul suo conto si hanno pochissime informazioni. La cosa certa è che, nonostante gli impegni cinematografici, sta continuando a lavorare sia come attrice che come autrice.