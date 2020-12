Il Coronavirus è costato all’ex difensore dell’Inter Mauro Bellugi l’amputazione di entrambe le gambe. “Prenderò le protesi di Pistorius”, ha detto.

Mauro Bellugi, 70 anni, difensore di una certa fama a cavallo degli anni ’60 e ’70 con le maglie di Inter, Bologna, Napoli e Pistoiese, nonché con quella della Nazionale, ha pagato un prezzo altissimo al Covid-19. Dopo aver contratto il virus gli sono state amputate entrambe le gambe. Lo ha raccontato lui stesso in una toccante videochiamata con il giornalista Luca Serafini pubblicata sul sito Altropensiero.net.

La terribile esperienza di Mauro Bellugi

Mauro Bellugi è stato ricoverato in ospedale lo scorso 4 novembre dopo essere risultato positivo al tampone. Le sue condizioni si sono rapidamente aggravate, tanto da richiedere un intervento operatorio agli arti inferiori. “Il Covid mi ha tolto anche la gamba con cui feci gol al Borussia Mönchengladbach”, ha raccontato l’ex difensore che proprio ai tedeschi ha segnato l’unica rete della carriera, nella memorabile partita di Coppa dei campioni del 3 novembre 1971, vinta 4-2 dall’Inter.

Nonostante tutto, Mauro Bellugi non si è abbattuto e ora pensa a ricorrere a delle protesi per riprendere a camminare. “Prenderò quelle di Pistorius”, ha detto tra il serio e il faceto a colloquio con Serafini, “così nei corridoi degli studi televisivi ti sorpasserò”. Oggi Bellugi è infatti opinionista per varie emittenti tv locali, fra cui la trasmissione Diretta stadio… ed è subito goal! di 7 Gold. Il Coronavirus gli ha tolto qualcosa di molto prezioso, soprattutto per un (ex) calciatore, ma non l’ironia sferzante e la voglia di lottare.