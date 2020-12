Mario Biondi ha avuto 9 figli da tre donne diverse: chi sono e cosa fanno

Mario Biondi è un cantante italiano dalla famiglia allargata. Con due relazioni importanti alle spalle, il Barry White italiano ha 9 figli.

Mario Biondi, nome d’arte di Mario Ranno, è nato a Catania nel 1971 ed è una persona molto riservata che non ama condividere la propria vita privata sui social. Le informazioni che si hanno sulla sua vita personale sono molto poche, infatti.

Il cantante Mario Biondi, conosciuto per la sua voce profonda, ha una famiglia molto numerosa. E’ stato sposato per ben 15 anni con la cantante Monica Farina e, nonostante i due ad oggi non stiano più insieme, sono rimasti in ottimi rapporti. Dal matrimonio sono nati i primi sei figli: Marzio, Zoe, Marica, Chiara, Ray e Louis Mario. I nomi degli ultimi due figli non sono scelti a caso, Ray si chiama così in onore del cantante Ray Charles, idolo della musica e grande amico di Biondi, con il quale ha cantato nei primi anni della sua carriera. Per il figlio Louis Mario, invece, il riferimento è palese a Louis Armstrong.

Mario Biondi e la famiglia numerosa

Dopo il fallimento del matrimonio, Mario Biondi ha intrapreso una relazione con la modella Giorgia Albarello, iniziata nel 2014. Insieme i due hanno avuto due bambini: Mia, nata nel 2015 e Mil, nato l’anno successivo. La modella di origini venete è nota per aver conquistato il terzo posto nell’edizione del 2007 di Miss Italia.

Il cantante ha sempre custodito gelosamente la propria vita privata, infatti da quando ha terminato la relazione con Giorgia Albarello non ha più reso note le proprie relazioni. Mario Biondi ha un’attuale compagna della quale non si conosce neanche il nome. I due insieme hanno dato alla luce una bambina, la nona per il cantante, Matilde.