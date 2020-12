Mario Biondi, chi è il Barry White italiano: età, foto, carriera

Mario Biondi è un cantante italiano conosciuto per la sua voce profonda, comparata più volte a quella di Barry White.

Mario Biondi è nato a Catania il 28 gennaio 1971 con il nome di Mario Ranno. La sua passione per la musica ha avuto origine da quando è molto piccolo, appassionandosi alla musica soul. Nell’88 inizia a cantare in lingua e diventa la spalla di Ray Charles ed altri artisti di punta.

Nel 2004 Mario Biondi pubblica il singolo “This Is What You Are” che lo consacra alla gloria. Nel 2006 esce il suo primo album, “Handful of Soul” che lo porta alla ribalta con due dischi di platino. L’anno successivo approda al palco dell’Ariston con il brano “Amami per sempre“, al fianco dell’autrice Amalia Gré. Nel 2008 la Walt Disney lo recluta per il remake del celebre film animato “Gli Aristogatti“. Il suo nome d’arte riprende quello del padre, il cantante Giuseppe Ranno, in arte Stefano Biondi. Ha duettato con grandi cantanti come Renato Zero, Ornella Vanoni, Anna Tatangelo e Karima Ammar. Nel 2010 presta la sua voce ad Uncino nel film d’animazione “Rapunzel – L’intreccio della torre” ed esce il suo quarto album. Nello stesso anno collabora con il collega Pino Daniele nel brano “Je so Pazzo”.

Mario Biondi, successi professionali e vita privata

Mario Biondi ha prestato la voce italiana al film d’animazione del 2011 “Rio“, doppiando Miguel, ed ha ripreso il ruolo nel sequel. Nel 2012 collabora con i Pooh e viene scelto da Noemi come consulente musicale per la sua squadra a “The Voice of Italy“. Gli anni successivi sono ricchi di impegni musicali e collaborazioni e nel 2018 partecipa nuovamente al Festival di Sanremo con il brano “Rivederti“.

Ad aprile 2020 ha pubblicato il singolo di beneficenza “Il nostro tempo“, il cui ricavato viene devoluto ad “Auser“, un’associazione che porta avanti iniziative di sostegno per le persone più fragili. Mario Biondi è conosciuto anche per avere una vita sentimentale molto particolare: dal primo matrimonio con Monica Farina sono nati i primi sei figli del cantante. Nel 2015 ha una figlia dalla relazione con Giorgia Alberello e un anno più tardi ha un altro figlio con l’attuale compagna, con la quale ha dato alla luce anche una bambina.