Manila Nazzaro, ve la ricordate quando ha vinto Miss Italia nel 1999? Ecco le foto

Oggi Manila Nazzaro è un’affermata conduttrice radiofonica, uno dei membri di spicco della famiglia di Rtl 102.5 e di Radio Zeta. Quest’estate è stata anche conduttrice del programma di Rai Due E la chiamano estate. Insomma la splendida foggiana ha trovato una sua dimensione lavorativa e a 43 anni si può dire una professionista affermata. A distanza di 21 anni dalla sua prima apparizione televisiva, non molti si ricorderanno che nel 1999 Manila è stata eletta Miss Italia.

All’epoca 23enne, Manila era di una bellezza abbacinante (lo è tutt’ora bellissima) ed ha sbaragliato la concorrenza per il suo modo di stare sul palco. Dopo la vittoria del concorso è rimasta legata al mondo di Miss Italia, facendo parte prima di Let’s Miss Again, quindi di Dietro le quinte di Miss Italia ed in seguito partecipando a Miss Italia nel Mondo. Lo scorso anno è stata infine invitata come giurata del concorso.

Manila Nazzaro, ve la ricordate quando ha vinto Miss Italia?

Manila ha sempre sognato di diventare una presentatrice televisiva, ma la vita l’ha portata a provare il mondo della Radio ed in quel contesto ha trovato la sua dimensione definitiva. Il futuro tuttavia è ancora da scrivere e non è detto che non possa avere l’occasione per unire alla passione per le trasmissioni in radio quella per la televisione. Di strada ne ha fatta tanta e l’abilità di tenere in piedi un programma da sola è evidente a tutti.

L’ex Miss adesso ha ritrovato anche la felicità sentimentale fidanzandosi con l’ex calciatore Lorenzo Amoruso. Una relazione arrivata dopo la separazione con il primo marito, quel Francesco Cozza (altro ex calciatore) con il quale è stata per 12 anni e dal quale ha avuto i suoi figli.

