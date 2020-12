Manila Nazzaro potrebbe presto sposarsi con Lorenzo Amoruso, scopriamo perché è finito il primo matrimonio con Francesco Cozza.

Il pubblico televisivo si ricorderà di quando Manila Nazzaro è entrata sulla passerella di Miss Italia nel 1999 ed ha conquistato tutti i giurati conquistando lo scettro di più bella d’Italia. Quell’anno era ancora giovanissima, aveva un fisico esile e armonioso, un sorriso che che accendeva tutto intorno e due occhi di un azzurro intenso che illuminavano chiunque la guardasse.

Non è difficile immaginare la fila di corteggiatori che Manila ha avuto nel corso della sua vita, ma lei è sempre stata una ragazza dedita all’amore ed ora sembra averlo trovato con Lorenzo Amoruso, ex calciatore conosciuto durante la sua esperienza da concorrente a Temptation Island. Stando alle ultime voci di corridoio, infatti, tra i due le cose stanno andando così bene da fare pensare persino ad un matrimonio.

Manila Nazzaro, perché è finita con Francesco Cozza

Per Manila si tratterebbe di seconde nozze. Come sapranno gli appassionati di gossip, infatti, la bella conduttrice aveva trovato l’amore poco dopo Miss Italia con Francesco Cozza. La reginetta di bellezza ed il calciatore si sono sposati nel 2005 ed hanno avuto due figli: Francesco Pio e Nicolas. Sembrava che tutto andasse a meraviglia, ma nel 2017 il matrimonio è naufragato in un divorzio.

Sul perché sia finita con Francesco, Manila in un’intervista a Diva e Donna ha voluto fare capire che ci sono state colpe da entrambi i lati: “Mi sono data tante colpe. Non è facile ammettere il fallimento di un matrimonio per una donna del Sud come me, cresciuta in una famiglia unita”. L’ex Miss non incolpa dunque solo l’ex marito per il fallimento del matrimonio, ma non gli perdonerà mai di aver iniziato una relazione prima che il divorzio fosse completato.

Francesco Cozza, infatti, adesso sta con un’altra donna dalla quale nel 2018 (un anno dopo il divorzio) ha avuto un terzo figlio: “Non è una cosa bella, vedere delle immagini che si riferiscono all’esistenza di un’altra famiglia. Eravamo in fase di separazione. Ognuno raccoglie quello che semina e sarà così anche per lui”, ha detto Manila che poi ha concluso aggiungendo: “Lui non ha avuto il coraggio di raccontarmi. Mi meritavo almeno un po’ di sincerità”.