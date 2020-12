Luigi Berlusconi avvistato con la ex fidanzata: si è sposato da due mesi

Luigi Berlusconi, nonostante si sia sposato ad ottobre con Federica Fumagalli, sembra non aver chiuso i rapporti con la sua ex fidanzata, Ginevra.

Il rampollo di casa Berlusconi, detto Luigino, è convolato a nozze lo scorso 7 ottobre con la storica fidanzata Federica Fumagalli. I due hanno avuto una cerimonia riservata, lontano dagli occhi dei giornalisti, presso la Basilica di Sant’Ambrogio a Milano.

Luigi Berlusconi non ha potuto avere suo padre Silvio al proprio matrimonio, in quanto l’ex premier si era negativizzato lo stesso giorno. Sembra che la crisi dei sette anni sia arrivata molto prima per la coppia, in quanto Luigino è stato avvistato più volta con la sua ex fidanzata Ginevra Rossini. Il settimanale Oggi ha riportato che i due si vedono ogni giorno dal 13 dicembre per pranzare insieme presso il ristorante pregiato di Palazzo Parigi a Milano. Il comportamento della ex è molto particolare, in quanto la giovane arriva per prima e si siede nel loro tavolo da sola. Poi aspetta il rampollo di casa Berlusconi che arriva sempre 15 minuti dopo la ragazza.

Luigi Berlusconi, gli incontri segreti con la ex

Gli incontri tra Luigi Berlusconi e Ginevra Rossini si stanno ripetendo, con lo stesso schema, da metà dicembre, in seguito alla riapertura dei ristoranti milanesi. Sembrerebbe che i due siano rimasti buoni amici anche in seguito alla loro rottura, ma non è stato accertato se la moglie del rampollo di casa Berlusconi, Federica Fumagalli, sia a conoscenza dei loro incontri quotidiani.

La storia d’amore con Ginevra Rossini, la figlia maggiore di Giulia Ligresti e Torquato Rossini, tra le famiglie milanesi più rispettabili, e il terzogenito di Veronica Lario e Silvio Berlusconi è terminata nel 2012. I due sono stati insieme per quattro anni e non sembra che ci siano dei rancori, in quanto ad oggi ancora continuano a vedersi. Lo stesso anno Luigi aveva incontrato l’attuale moglie Federica all’Università Bocconi di Milano. I due sono stati insieme per nove anni prima di convolare a nozze.