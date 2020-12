Stasera in tv, Le Iene Show: anticipazioni del 22 dicembre

Le Iene Show torna anche oggi, martedì 22 dicembre 2020, con un nuovo appuntamento su Italia Uno. Ecco tutte le anticipazioni e novità!

Stasera, 22 dicembre 2020, Le Iene saranno in onda su Italia Uno alle ore 21:20, per intrattenere il pubblico con nuovi servizi, inchieste e scherzi. A condurre la puntata di stasera ci saranno Nicola Savino e Alessia Marcuzzi, con le voci della Gialappa’s Band. Poi il programma tornerà in onda giovedì sera. Nelle puntate del Giovedì si alterneranno il trio maschile composto da Giulio Golia, Filippo Roma e Matteo Viviani, e quello femminile composto da Nina Palmieri, Roberta Rei e Veronica Ruggeri.

Le Iene Show: anticipazioni 22 dicembre 2020

Protagonisti di oggi saranno i Maneskin, la band musicale formata da Victoria, Damiano, Ethan e Thomas. Prossimi a Sanremo 2021, i Maneskin hanno da poco pubblicato il nuovo singolo “Vent’anni”. Oggi racconteranno i loro flirt e gossip durante un’intervista a quattro con gli inviati de Le Iene.

Poco dopo Silvio Schembri ci racconterà il ritorno a casa dei 18 pescatori liberati dopo 108 giorni di prigionia in Libia. I 18 sono arrivati in porto a Mazara del Vallo, salutati dall’omaggio delle sirene della marineria.

Per chi non avesse a disposizione un televisore, otre che su Italia 1 la diretta delle iene si può guardare in streaming sul sito Mediaset Play. La puntata resterà disponibile anche in modalità on-demand.