Kate e William violano le regole anti-Covid, la foto indigna i sudditi

Una foto condivisa dai Duchi di Cambridge Kate e William ha indignato i sudditi. La coppia non ha rispettato le regole anti-Covid.

I Duchi di Cambridge hanno creato scompiglio nel Regno Unito in quanto sono accusati di aver infranto le regole anti-Covid messe in regola dal governo per contenere i contagi. Secondo quanto riporta il Daily Mail, Kate e William hanno infranto delle normative.

Kate e William hanno fatto indignare i sudditi di Londra. A far discutere è stata una foto, che li fa accusare una regola messa in atto dal governo del Regno Unito. I Duchi di Cambridge hanno incontrato nelle scorse ore, insieme ai tre figli George, Charlotte e Louis, il principe Edward e la sua famiglia, composta dalla moglie e dai due figli a Sandringham. I Duchi avrebbero infranto così la “regola delle sei persone“: i due gruppi si sono recati a fare una passeggiata in un’area pubblica la scorsa domenica sera. Il Paese sta combattendo la nuova ondata di Coronavirus con il lockdown, mentre la famiglia reale si è recata a Luminate, un bosco decorato a tema natalizio all’interno dell’area della residenza della Regina.

William e Kate, la violazione delle regole anti-Covid

Le due famiglie reali si sarebbero riunite nella contea di Norfolk ma sembra che la loro intenzione non fosse quella di incontrarsi come un gruppo di nove persone, stando a quanto dichiarano le fonti reali. Kate e William sono stati fotografati in gruppo dagli stessi sudditi e le immagini hanno scatenato una bufera sui social. Le due famiglie hanno chiacchierato e interagito mantenendo il distanziamento, ma l’incontro non è comunque a norma.

Nella foto scattata da un visitatore è possibile vedere i Duchi di Cambridge in un gruppo di nove persone, seguiti dalle loro guardie del corpo. Chi ha assistito all’incontro non ha espresso opinioni favorevoli per la coppia reale, in quanto ritengono che Kate e William abbiano violato le regole anti-Covid. Attualmente nella contea di Norfolk è attiva la regola di non incontrarsi con più di sei persone di altri nuclei familiari, né al chiuso né all’aperto. Per chi viola questa regola si rischia una multa di 6400 sterline.