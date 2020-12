Juventus-Napoli, quando si gioca la sfida: le possibili date

Juventus-Napoli si giocherà, ma quando? Dopo la sentenza del Coni, non è certo quando sarà disputata la sfida di Serie A

Cambia tutto improvvisamente. Juventus-Napoli si giocherà dopo la sentenza del Coni con la possibilità di farla disputare anche a gennaio, precisamente il 13. Come svelato da “La Gazzetta dello Sport” andrà rivisto il programma della Coppa Italia, che proprio in quei giorni sarà di scena. Una situazione da monitorare nelle prossime ore visto che non c’è spazio per una finestra tra sfide di campionato, di Coppa Italia e di Champions ed Europa League. Inoltre, l’idea folle sarebbe anche quella di recuperarla nella breve sosta natalizia tra il 23 dicembre ed il 3 gennaio. Una data libera fino a maggio non esiste al momento ed è difficile riprogrammare la stagione.

Juventus-Napoli, la sentenza

Sul sito del Coni si può leggere “all’esito dell’udienza a Sezioni Unite tenutasi in data odierna, ha accolto il ricorso presentato dalla società S.S.C. NAPOLI S.p.A. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio e, per l’effetto, ha annullato senza rinvio la decisione Corte Sportiva d’Appello presso la FIGC, adottata con C.U. n. 14 del 10 novembre 2020, confermativa della decisione del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti di Serie A, adottata con C.U. n. 65 del 14 ottobre 2020 (anche essa oggetto della presente impugnazione), con cui è stata irrogata, a carico della società ricorrente, la sanzione della perdita della gara Juventus-NAPOLI (che si sarebbe dovuta disputare in data 4 ottobre 2020) e della penalizzazione di un punto in classifica”.