Juventus Fiorentina Serie A TIM: streaming, formazioni, precedenti

Il match tra Juventus e Fiorentina è l’anticipo della 14esima giornata della Serie A TIM: streaming in diretta e in tv, dove vederla.

Dopo il primo anticipo delle 18.30 tra Crotone e Parma, coi calabresi alla ricerca di punti per riprendere la corsa salvezza, torna la Serie A TIM e alle 20.45 si affrontano due squadre che hanno da sempre una grande rivalità, ovvero i campioni d’Italia della Juventus e la Fiorentina.

Leggi anche —> Bestemmia Buffon, dopo le polemiche la Procura FIGC apre inchiesta

Per i bianconeri, alle prese con il caso della bestemmia di Buffon, “graziata” dal Giudice Sportivo, nel pomeriggio è arrivata una tegola: la partita contro il Napoli, vinta a tavolino, stando al Collegio di Garanzia del Coni, andrà giocata. Questo significa che ora la Juventus torna a pari merito coi partenopei.

Leggi anche —> Collegio Garanzia, verdetto ribaltato: Juve-Napoli va giocata

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Precedenti di Juventus – Fiorentina e dove vedere in tv e streaming

La partita di questa sera all’Allianz Stadium di Torino tra i padroni di casa bianconeri e gli ospiti viola è un’esclusiva Sky e sarà visibile solo su questa piattaforma, per gli abbonati, in diretta su Sky Sport Serie A (canale 202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport Collection (canale 205). Inoltre – per chi non fosse a casa – sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Sky Go e su Now TV, entrambi servizi in abbonamento.

Gli ultimi anni di questo match hanno parlato solo bianconero. La Fiorentina non vince a Torino addirittura dal 2008, quando a decidere la gara fu un goal di Osvaldo, poi c’è un pareggio nella stagione 2010-2011, quindi solo vittorie Juventus. La storica rivalità è fatta di vittorie davvero incredibili, dall’una e dall’altra parte, di giocatori che sono stati ceduti da una società all’altra e da scintille tra le opposte tifoserie.

Juventus e Fiorentina, le due squadre in campo: le formazioni

Pirlo e Prandelli hanno completato le loro scelte in vista del match di questo pomeriggio. Queste le formazioni in campo:

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Chiesa, McKennie, Bentancur, Ramsey; Morata, Cristiano Ronaldo

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Caceres, Milenkovic, Pezzella, Igor, Biraghi; Amrabat, Borja Valero, Castrovilli; Ribery, Vlahovic