Gigliola Cinquetti, chi sono i figli Giovanni e Costantino: età, foto, lavoro

Gigliola Cinquetti è un’attrice, cantante e conduttrice amata dal pubblico. Come lei, anche i figli non sono nuovi al piccolo schermo.

La Cinquetti proviene da una famiglia agiata e di nobili origini. L’amore per il canto l’accompagna da sempre e il suo nome comincia ad essere conosciuto a livello internazionale quando lei aveva solo 15 anni.

Si distingue anche con altri successi come il Festival di Castrocaro e il Festival di Sanremo nel 1964. Proprio in quest’ultimo guadagna la fama con la canzone “Non ho l’età“, cantata in coppia con Patricia Carli.

Gigliola Cinquetti, l’amore per i figli Giovanni e Costantino

La cantante si sposa a 29 anni con il giornalista Luciano Teodori. Sarò proprio dal loro amore che nasceranno i due figli Costantino e Giovanni. Quest’ultimo è il primogenito della coppia ed è nato il 10 ottobre del 1980 a Verona. Giovanni non ha dovuto aspettare molto l’arrivo del fratello che è nato il 22 agosto del 1984.

I due non sono per niente estranei alle luci dei riflettori dato che hanno partecipato alla seconda edizione di Pechino Express. I fratelli però hanno non sembrano interessati alla fama e hanno avviato due carriere molto interessanti.

Giovanni si è laureato in giornalismo ed è anche uno storico molto famoso anche fuori dai confini nazionali. I suoi interessi l’hanno spinto verso il piccolo schermo dove ha vestito i panni di autore. Ha infatti collaborato al programma “Di Che Sogno Sei” che era condotto da sua madre e mandato in onda su RaiSat Extra.

Costantino ha invece intrapreso la strada da architetto. Si dedica a questa professione da libero professionista e ha studi anche in Inghilterra e in Serbia. In base alle indiscrezioni i due dovrebbero vivere entrambi a Roma.