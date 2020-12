GF Vip, urla e insulti a Giulia Salemi: la sua reazione spiazza tutti

Giulia Salemi è stata accusata di essere una “sfascia coppie” dall’esterno della Casa del Grande Fratello Vip. Ma lei non ci sta e rende pan per focaccia.

Non si può certo dire che per Giulia Salemi sia un momento facile al Grande Fratello Vip. La concorrente non riesce neppure a godersi il rapporto che sta nascendo con Pierpaolo Pretelli. E il perché è presto detto: i fan del reality condotto da Alfonso Signorini avrebbero voluto vedere insieme all’ex velino non lei, ma Elisabetta Gregoraci. E pazienza se tra loro c’è – almeno per ora – soltanto una bella amicizia: non esiste alcuna coppia, ha chiarito lo stesso Petrelli…

Giulia Salemi ancora sotto attacco

La situazione è sfuggita di mano questa mattina, quando un tale è accorso fuori dalle mura della Casa di Cinecittà e si è messo a urlare contro Giulia Salemi: “Tu sei una sfascia coppie”. L’insulto si è sentito distintamente anche all’interno del loft, prima che gli autori del GF Vip censurassero il tutto sparando musica ad alto volume.

La Salemi ha immediatamente reagito male, ma è stata consolata proprio da Pierpaolo: “Scusa, qui non c’è nessuna coppia, quindi non può esserci nessuna sfascia coppie”. Al che lei ha commentato: “Perché fanno queste cose? Se sei fan di Pier dovresti essere ben felice che lui è tranquillo, è sereno, mi cerca, mi abbraccia, io ci sono sempre. Due anni fa ero io a soffrire, adesso a sfregio farei il contrario. Adesso lo limono”. E c’è da crederle…