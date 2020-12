E’ guerra nella Casa del Grande Fratello VIP tra Stefania Orlando e Samantha De Grenet. Le due si sono insultate in una lite furibonda.

Gli animi si scaldano facilmente nella Casa del Grande Fratello VIP, si sa, non è una novità. E il pubblico è sempre incollato alla televisione ed è pronto a commentare su tutti i social network quando scoppia una lite furibonda nella Casa. Come quella tra Samantha De Grenet e Stefania Orlando, di cui stanno parlando ormai tutti: tra le due è cominciata una guerra di insulti e urla che ha fatto pensare anche ad una possibile squalifica.

GF Vip, è guerra tra Orlando e De Grenet

Il motivo della lite, questa volta, è stata una teglia. Un motivo così futile, che ricorda la rissa sfiorata tra Valeria Marini e Elenoire Casalegno per uno scolapasta, non farebbe pensare ad un litigio così assurdo come quello in cui si sono ritrovati gli inquilini della Casa del GF Vip.

Il clima è sempre più teso tra Samantha De Grenet e Stefania Orlando e le parole e gli insulti volano sempre più alti. Mentre le mani dei fan cominciano a schizzare sulle tastiere per twittare e postare su instagram. Ben presto, tra le due, è guerra aperta: “Se lei sta giocando, io non sto giocando. C’è mio figlio che mi guarda da casa. Se vuoi fare i giochetti del ca**o, te li fai da sola. Non mi metti in mezzo. Ho un figlio che mi guarda ed essere attaccata da una psicopatica sul niente, o su quello che non esiste, non mi sta bene.” queste le parole infuocate della De Grenet.

Soprattutto il termine “psicopatica” non è affatto piaciuto al popolo del web. L’insulto rivolto alla Orlando, infatti, secondo molti telespettatori sarebbe punibile con la squalifica della De Grenet. Di recente anche Filippo Nardi è stato cacciato da Alfonso Signorini per alcune frasi shock pronunciate proprio all’interno della casa.