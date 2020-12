Francesca Reggiani, chi è la comica: carriera e curiosità

L’attrice Francesca Reggiani e il suo percorso artistico, chi è la comica: carriera e curiosità, cosa sapere su di lei.

Allieva di Gigi Proietti, romana come lui, Francesca Reggiani – classe 1959 – si diploma presso il Laboratorio di esercitazioni sceniche del mattatore del teatro italiano. Nel cast del film Intervista di Federico Fellini nel 197, l’anno dopo debutta in televisione nel programma La TV delle ragazze, che le dà grande popolarità e la lancia nel mondo della comicità.

Successivamente, l’attrice fa parte del cast del programma comico Avanzi, che va in onda per alcuni anni su Rai 3, nei primi anni Novanta. Quindi, è nel cast di Tunnel, prima di passare alla fiction e interpretare su Canale 5 entrambe le stagioni della serie Caro maestro. Torna in Rai per Disokkupati, La posta del cuore e infine Convenscion.

Cosa sapere sull’attrice comica Francesca Reggiani: carriera e curiosità

Qualche anno dopo, riappare in tv con Cocktail d’amore in onda in seconda serata su Raidue, mentre all’attività televisiva accosta quella teatrale, firmando una serie di spettacoli e monologhi molto importanti. Uno degli ultimi, in ordine di tempo, è Patty e tutte le altre. Nel 2005 partecipa come concorrente al programma televisivo Ballando con le stelle, quindi torna per lei la possibilità di cimentarsi nel mondo della fiction, sempre in Rai.

Ottiene importanti riconoscimenti e nel 2006 vince il Delfino d’oro alla carriera. In anni più recenti, l’abbiamo vista in trasmissioni di LA7 e LA7d, quindi inizia anche l’avventura in radio Nel 2018 prende parte al remake de La TV delle ragazze intitolato La TV delle ragazze – Gli Stati Generali 1988-2018, in onda su Rai 3. Tra i personaggi imitati con successo ci sono Sabrina Ferilli, Sophia Loren, Alba Parietti, Antonella Clerici, Marta Flavi, Silvana Giacobini e ultimo in ordine di tempo Ilaria Capua. Lo scorso anno ha recitato in La notte è piccola per noi.