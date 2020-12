Follia al GfVip nella notte, lite furibonda: “Ti sego le gambe”

Attimi di follia durante la notte al GF Vip: Sonia non perdona a Rosalinda di averla nominata e s’infuria contro la coinquilina.

Storie tese al Grande Fratello Vip tra la neo entrata Sonia Lorenzini e Rosalinda Cannavò (Adua Del Vesco). A fare scattare il nervoso tra le due concorrenti del GF Vip è stata la decisione di Rosalinda di nominare Sonia. Una nomination che non sarebbe giunta per motivazioni forti, ma solo per esclusione: Adua ha infatti detto che non voleva nominare uno dei concorrenti con cui ha passato mesi all’interno della casa, preferendo nominare qualcuno appena arrivato.

La motivazione addotta alla nomination da parte di Rosalinda, però, non ha convinto Sonia, la quale crede che dietro a questo voto ci sia dell’altro. Di recente, infatti, Sonia si è avvicinata molto a Dayane Mello, cosa che avrebbe dato fastidio all’attrice, da subito molto in sintonia con la modella di origini brasiliane.

Follia al GF Vip: lite furibonda

La convinzione che dietro la nomination ci sia l’intento di eliminarla perché scomoda, ha mandato su tutte le furie Sonia Lorenzini la quale ieri notte si è sfogata duramente contro l’altra concorrente del reality di Mediaset. La neo entrata non si è nascosta e non le ha mandate a dire, definendo la Cannavò “Vipera” ed esclamando a voce alta: “Le sego le gambe a quella”.

La lite è stata contenuta dagli altri concorrenti, i quali hanno evitato che ci fosse un vero e proprio scontro tra le due concorrenti. Ciò nonostante è evidente che tra le due non corra buon sangue – tra l’altro pare che ci fossero delle tensioni già fuori dalla casa – e che nei prossimi giorni sarà guerra aperta.

