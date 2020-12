Federica Pellegrini, a letto subito dopo la doccia: fans in estasi – FOTO

Da Federica Pellegrini arriva un bel regalo per i suoi followers su Instagram. La campionessa di nuoto fa sfoggio di grande sensualità.

È una Federica Pellegrini dall’aria allegra e sbarazzina quella che si presenta agli occhi dei suoi ammiratori. Nella mattinata di martedì 22 dicembre 2020, la campionessa di nuoto, che in carriera ha vinto decine e decine di premi e competizioni nazionali ed internazionali uno più prestigioso dell’altro, si è fatta vedere così.

Lei si trova in una camera di albergo, a letto, avvolta dalle coperte e con un ‘turbante’ in testa. Indizio incontrovertibile di una avvenuta doccia nei minuti che hanno immediatamente preceduto questo scatto social. Su Instagram i fans della stessa Federica Pellegrini ammiccano e scherzano con lei.

Federica Pellegrini, bella come una sirena

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica (@kikkafede88)

Al di fuori della piscina, la veneziana originaria di Mirano in più di una occasione ha sfociato volentieri in altri ambiti. L’abbiamo vista posare in servizi fotografici, sfilare in passerella, fare da testimonial pubblicitaria ed andare in televisione in programmi di svariato genere. Lei è un personaggio da sempre amatissimo per la semplicità mostrata quando non gareggia e per la ferocia e la determinazione che invece mette ogni volta in acqua quando c’è da vincere qualcosa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica (@kikkafede88)

Per lei il 2020 sarebbe dovuto essere l’anno del canto del cigno. La partecipazione alle Olimpiadi di Tokyo avrebbe segnato con tutta probabilità l’addio alle scene. Con le ultime grandi vittorie di una sfolgorante carriera. La pandemia ha causato il rinvio della grande manifestazione sportiva al 2021. Ma l’effettivo svolgimento dei Giochi Olimpici in Giappone risulta ancora in dubbio. La 32enne deciderà nei prossimi mesi in che modo comportarsi. Qualunque sarà la sua scelta, ammiratori, fidanzato e famiglia la sosterranno sempre.