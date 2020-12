Chi è l’ex moglie dell’amato giornalista Enrico Mentana? Tutto quello che sappiamo sulla 50enne Miss Italia ’87, Michela Rocco di Torrepadula.

Nonostante la riservatezza che lo contraddistingue, è noto che il giornalista di La7 Enrico Mentana, che questa sera condurrà uno speciale natalizio, sia stato sposato con una bellissima ex Miss Italia, Michela Rocco di Torrepadula, per più di dieci anni. Ma cosa sappiamo della modella e conduttrice italiana?

Michela Rocco di Torrepadula, chi è l’ex di Mentana

Michela Rocco di Torrepadula è nata da genitori friulani, mamma assistente sanitaria e papà avvocato. Si è fatta ben presto notare per la sua bellezza, tanto da approdare a Miss Italia nel 1987 e vincere l’edizione di quell’anno dopo la squalifica della prima classificata, che non aveva dichiarato di avere marito e figli.

L’anno successivo, nel 1988, Michela ha vinto il concorso di Miss Europa, l’ultima volta che il nostro paese ha conquistato quel titolo. Le vittoria l’hanno lanciata finalmente nel mondo dello spettacolo e nel corso degli anni ha partecipato a diversi programmi televisivi. Il suo esordio sul piccolo schermo è avvenuto nel 1988, come valletta al “Il processo del lunedì“, di Rai3. In seguito, tante sono state le occasioni in cui Michela ha condotto diversi programmi televisivi.

Non solo modella e conduttrice ma anche attrice. Michela ha infatti recitato in diversi prodotti sia per il cinema, che per la televisione. Nel 2002 ha incontrato e sposato il giornalista Enrico Mentana. Insieme hanno avuto due figli, Giulio e Vittoria, amatissimi dal giornalista.

La separazione tra i due, avvenuta nel 2013, non sembra essere stata troppo tranquilla e sul suo profilo twitter Michela ha sempre cinguettato frecciatine contro Mentana, anche mentre erano ancora sposati, su presunti flirt e gelosie di ogni tipo.